Plavuša koju povezuju sa suprugom Blanke Vlašić zapanjila čestitkom za njegov rođendan

Čestitka koju je Rubenu uputila atraktivna Charlotte Van Looy vrlo je neobična.
Na Instagramu mu je rođendan čestitala Charlotte Van Looy, atraktivna plavuša s kojom ga se već neko vrijeme povezuju.
"Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena." napisala je Charlotte.
Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram
Ispod objave na društvenim mrežama nanizale su se i brojne čestitke pratitelja.
Ruben se nedavno pohvalio velikim zaokretom u životu, a o čemu se radi saznajte OVDJE.
Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Inače, novinar je priznao da su on i naša proslavljena atletičarka u otvorenom braku. Nedavno je ponovno šokirao sve novim detaljima iz privatnog života. Više o tome pisali smo OVDJE.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
