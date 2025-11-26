Plavuša koju povezuju sa suprugom Blanke Vlašić zapanjila čestitkom za njegov rođendan

Čestitka koju je Rubenu uputila atraktivna Charlotte Van Looy vrlo je neobična.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, koji je hrvatskoj javnosti najpoznatiji kao suprug Blanke Vlašić, proslavio je 39. rođendan, a na društvenim mrežama nije izostala čestitka koja je privukla posebnu pažnju.

Na Instagramu mu je rođendan čestitala Charlotte Van Looy, atraktivna plavuša s kojom ga se već neko vrijeme povezuju.

"Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena." napisala je Charlotte.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Ispod objave na društvenim mrežama nanizale su se i brojne čestitke pratitelja.

Ruben se nedavno pohvalio velikim zaokretom u životu, a o čemu se radi saznajte OVDJE.

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Inače, novinar je priznao da su on i naša proslavljena atletičarka u otvorenom braku. Nedavno je ponovno šokirao sve novim detaljima iz privatnog života. Više o tome pisali smo OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

