Luka Modrić u rijetkom intervjuu progovorio o supruzi Vanji: ''Za mene je to jackpot!''

Iako je emisija “(Ne)uspjeh prvaka” prvenstveno bila posvećena njegovoj impresivnoj karijeri, Luka Modrić odmah je istaknuo koliko je u njegovom životu važnu ulogu odigrala supruga Vanja.

U najnovijoj epizodi emisije ''(Ne)uspjeh prvaka'' Slaven Bilić ugostio je Luku Modrića, koji mu se iskreno otvorio te govorio o svom sportskom putu, ali i o privatnim trenucima.

Modrić se prisjetio svojih početaka i nevjerojatnog puta do vrha. Istaknuo je kako tijekom odrastanja nikada nije osjećao pritisak roditelja – Stipi i Radojki je uvijek bilo najvažnije da radi ono što voli i da je sretan.

''Htjeli su mi dati sve što su mogli, i više od toga. Nikada nisu očekivali da ću postići ovo što jesam, samo su bili moja podrška. Ja sam pak želio dati sve od sebe kako bih im se odužio za njihovu ljubav i žrtvu. To mi je bila vodilja, ali ne kao teret ili obaveza.''

Rekao je da mu je jedina želja bila da budu ponosni na njega, jer su ga izveli na pravi put i oblikovali kao čovjeka.

''Danas, kad imam svoju djecu, shvaćam što znači kada naprave nešto dobro — to je najveća sreća. To me je vodilo'', dodao je, prisjećajući se potom djetinjstva.

''Kada danas razmišljam o tome, unatoč ratu i teškim uvjetima, bilo je to sretno djetinjstvo. Imao sam puno prijatelja. Kao izbjeglice smo živjeli u hotelu, bilo je puno djece. Svjestan si svega što se događa, ali opet… imaš društvo, igraš se, igraš nogomet, skrivača, sve ono što djeca rade.''

Na kraju se osvrnuo i na svoju suprugu Vanju, s kojom je u braku 15 godina i s kojom ima troje djece — Ivana, Emu i Sofiju. Istaknuo je da je svjestan koliko je ona podredila svoj život njegovoj karijeri:

''Zato je, kako ste rekli, za mene to bio pravi jackpot.''

