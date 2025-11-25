Život pun tragedija i boli: Nastavlja se tragična povijest najpoznatije obitelji na svijetu

Nedavna objava Tatiane Schlossberg, unuke JFK-a, kako boluje od neizlječivog raka potaknula je mnoga nagađanja kako je prokletstvo Kennedyjevih ponovno napalo.

Novinarka Tatiana Schlossberg, unuka pokojnog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, nedavno je objavila potresan esej u kojem je otkrila da se bori s agresivnim rakom krvi, akutnom mijeloičnom leukemijom.

35-godišnjakinja, kći JFK-jeve kćeri Caroline, saznala je za dijagnozu nedugo nakon što je rodila svoje drugo dijete u svibnju 2024., a liječnik joj predviđa manje od godinu dana života. Odmah pri objavi eseja u The New Yorkeru, mnogi su na društvenim mrežama pisali kako je prokletstvo Kennedyjevih ponovno udarilo.

Obitelj Kennedy već desetljećima nosi naziv "proklete obitelji Amerike", ne zato što su bili moćni, slavni i bogati, već zato što je gotovo svaka generacija pogodena nizom tragedija koje nadilaze prosjek i stvaraju dojam sudbine koja ih neumoljivo prati.

Ovo „prokletstvo“ nije službeno, ali je duboko ukorijenjeno u američkoj kulturi i povijesti. Od misterioznih nesreća do političkih ubojstava, Kennedyjevi su izgubili nevjerojatno velik broj članova obitelji u vrlo kratkim i tragičnim okolnostima.

Patrijarh obitelji Joseph Kennedy je bio poznat po izrazito kontroverznim političkim stavovima, poslovnim potezima na rubu zakona i ambiciji da svoje sinove progura na najvišu razinu vlasti. Nagađa se kako je upravo pokrenuo prokletstvo 1941. godine kada je odveo tada 23-godišnju kćer Rosemary na lobotomiju. Zbog posljedica koje je lobotomija ostavila na nju, učinivši ju invalidom ovisnim o tuđoj pomoći, što su mnogi shvatili kao pokretač niza događaja u obitelji. Jedna od teorija tvrdi kako je stari Kennedy uvrijedio jednu ženu koja je bacila prokletstvo na cijelu obitelj.

Već 1944. došla je prva velika tragedija, kada je najstariji sin Joseph ml., kojeg su odgajali da postane prvi američki predsjednik irskog i katoličkog porijekla, poginuo u akciji u Drugom svjetskom ratu. Da su nevolje zahvatile i one koji su brakom ulazili u obitelj, pokazuje i smrt markiza od Hartingtona Williama Cavendisha, supruga JFK-ove sestre Kathleen Kick Kennedy, u akciji u ratu. I sama Kick nastradala je u avionskoj nesreći 1948., u dobi od samo 28 godina.

No najveći udarac obitelji Kennedy dogodio se 22. studenog 1963. godine u Dallasu, kada je najpoznatiji član John Fitzgerald Kennedy, tadašnji američki predsjednik ubijen u atentatu. Prije javnog i tragičnog ubojstva, i danas predmeta mnogih teorija zavjera, karizmatični predsjednik je doživio nekoliko osobnih tragedija, kada je kći Arabella rođena mrtva, dok je sin Patrick umro od posljedice dojenačke smrti, samo 39 sati nakon preranog rođenja.

Od metka je nastradao i njegov mlađi brat Robert, koji je ubijen tijekom demokratskih predizbora u Kaliforniji 6. lipnja 1968. godine, ostavivši iza sebe suprugu Ethel i 11 djece. Najmlada kći Rory rođena je šest mjeseci poslije smrti Roberta.

Ni preostali sin Josepha Kennedyja Edward Ted Kennedy nije ostao imun. Godine 1969. je imao prometnu nesreću koja je rezultirala smrću asistentice Mary Jo Kopechne. Ovaj slučaj je ostavio trag na njegov brak s Joan Bennett, ali i na predsjedničke ambicije.

Prokletstvo je mirovalo jedno vrijeme za Kennedyjeve, no zato je prešlo u druge obitelji. Taj slučaj dogodio se nakon što se JFK-jeva udovica Jacqueline Bouvier udala za grčkog tajkuna Aristotelesa Onassisa, čiji sin je poginuo u avionskoj nesreći 1973., dok je kći preminula od plućnog edema.

Da se prokletstvo vratilo, pokazalo se već 1984. godine, smrću RFK-ovog sina Davida od predoziranja. Uslijedile su smrti Michaela LeMoynea Kennedya, sina RFK-a, u bizarnoj nesreći na skijanju, pogibija JFK-ovog sina Johna ml., njegove supruge i šogorice u avionskoj nesreći, smrću Tedove kćeri Kare od infarkta, samoubojstva Mary Kennedy, supruge glavnog tajnika za zdravstvo Roberta F. Kennedyja ml., predoziranja Saoirse Kennedy Hill i utapanja Maeve Kennedy McKean i njezinog osmogodišnjeg sina Gideona.

Osim ovih smrti, obitelj je doživjela i mnoge bolesti, raspadi brakova, uhićenja zbog sumnji u silovanje, prometnih nesreća i loših međuljudskih odnosa. Početkom godine, nedugo prije nego je RFK ml. postao glavna i odgovorna osoba za zdravstvo u SAD-u, JFK-jeva kći Caroline, koja je služila kao veleposlanica u Australiji i Japanu, optužila je svog rođaka da je svoju braću i sestre naveo na drogu.

Kennedyjevi su američka dinastija obilježena veličinom, ali i neizmjernom tugom. Od JFK-a do Johna Jr., obitelj je proživjela niz događaja koji i danas stvaraju dojam da je nad njima zaista visjelo prokletstvo.

No iza mita stoji i jednostavna istina: njihova je moć bila ogromna, a rizici i neprijatelji jednako tako.

