Mile Kitić o ljubavi prema Zagrebu i trenutku zbog kojeg se i dalje bavi glazbom: ''Narod ne možeš prevariti''

Poslije koncerta u Areni Zagreb, Mile Kitić s nama je podijelio razmišljanja o uspjesima, izazovima i onome što ga drži na sceni već gotovo 50 godina. Iskreno i bez filtera govori o glazbi, životu i emociji koja ga povezuje s publikom.

Poslije velikog solističkog spektakla u Areni Zagreb, legendarni Mile Kitić otkrio nam je kako gleda na svoju dugogodišnju karijeru, što ga i danas pokreće, ali i što priprema za hrvatsku publiku koju, kako kaže, nosi u posebnom mjestu u srcu. Iskreno, opušteno i u svom prepoznatljivom stilu, Mile je govorio o glazbi, životu i planovima, bez dlake na jeziku.

Kada se osvrne na više od četiri desetljeća karijere, Mile kaže:

Galerija 14 14 14 14 14

''Najveći uspjeh je moja obitelj, a pored toga mi je što sam, kao što kažu moji prijatelji koji me znaju cijeli život, ostao isti onaj Mile s početka. Osim toga, uspjeh mi je i što me publika i dalje voli i poštuje. Publika je ta koja te stvori i održi, i kad ti, nakon 50 godina, i dalje pjeva svaku pjesmu, e to su najveće nagrade. Sve ostalo su lijepe stanice na tom putu''.

Vitalnost i energiju koja ga krasi publika obožava, a on sve pripisuje jednostavnoj životnoj filozofiji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!

''Malo genetika, malo život! Trudim se gledati na stvari pozitivno, a kad te nosi publika, kad vidiš ta lica, te osmijehe – energija samo proradi. Tenis, moji psići, obitelj… sve to puni baterije, a na kraju krajeva, radim posao koji najviše volim i nema mjesta lošem raspoloženju''.

Pred nastupe poput onog koji je odradio nedavno u Areni Zagreb kaže da nema tremu.

''Tremu nemam nikad. Imam odgovornost. To je normalno kad radiš nešto ovako veliko. Ali više je tu pozitivnog uzbuđenja i jedva čekam da izađem na binu… Siguran sam u sebe i moj tim''.

Pogledaji ovo Celebrity Mile Kitić raspametio publiku u Areni Zagreb, nastupio je s kćeri koja je također popularna pjevačica

Kao tajnu dugovječnosti na sceni ističe – iskrenost.

''Nikad nisam glumio. Pjevam iz duše, za narod. Narod ne možeš prevariti… Tu su svakako i dobre pjesme. Imam preko 300 pjesama i svaka ima svoju priču u kojoj se publika nalazi''.

Iako se trendovi mijenjaju, prati ono što rade mlađe generacije:

''Pratim! Odlično rade mlade generacije… Moje veliko poštovanje imaju Jala i Buba… Svako vrijeme nosi svoje i mislim da ne treba to uspoređivati… Tko se ne prilagodi, kaska i sigurno će teže postići uspjeh''.

Poslije nastupa života, Mile nam je objasnio da je publika dobila presjek cijele njegove karijere.

Mile Kitić - 3 Foto: Mile Kitić/Instagram

Mile Kitić i supruga Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mile Kitić Foto: Instagram

''Bila je to večer za pamćenje. Prošli smo cijelu karijeru, sve faze, značajne pjesme koje su obilježile moj put… Najvažnije mi je bilo da je publika tu večer bila dobro raspoložena, a sve ostalo ste i vidjeli'', govori.

A kakav je to osjećaj kada tisuće ljudi pjevaju njegove stihove?

''To je nešto što se ne može opisati. Stanem, slušam ih i kažem sebi: ‘E Mile, zato si sve ovo radio.’ To je najveća potvrda uspjeha i najveće priznanje''.

Publika svih generacija na njegovim koncertima dokaz je povezanosti koja traje desetljećima.

Pogledaji ovo Celebrity Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom

''To znači da su pjesme živjele s ljudima… Muzika veže generacije i to mi je najveći kompliment''.

Zagreb mu nije samo grad gdje nastupa — za njega je to posebna emocija.

''Zagreb mi je uvijek bio poseban… Ovdje me ljudi vole, a ja njih još više… U Zagrebu to nikad nije slučaj. Uvijek bude sjajno!''.

Mile Kitić u Areni Zagreb - 6 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

Mile Kitić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prve nastupe više se točno ne sjeća, ali pamti atmosferu.

''Daaavno je to bilo… Kroz ovaj posao sam razvio i brojna prijateljstva… Osjećam se baš kao da sam kući''.

A kad bi Zagreb opisao jednom riječju, odgovor je kratak i jasan:

''Energija!''

Što ga danas najviše pokreće?

''Obitelj i publika. Oni su taj motor. Dok me glas služi i dok me ljudi žele – ja sam tu''.

Kad nije na pozornici, život mu je jednostavan.

Mile Kitić u Areni Zagreb - 6 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

Mile Kitić u Areni Zagreb - 2 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

''Tenis, šetnja sa psićima, druženje, malo mira...''

Hedonist u njemu najviše uživa u rekreaciji i putovanjima.

''I opet – tenis. A kad imam više vremena, otputujem u Dominikansku Republiku… Tamo je pravi mali raj''.

Što bi poručio mladom sebi?

''Rekao bih mu: ‘Samo guraj, budi svoj, ne poleti previsoko i slušaj srce. Sve dođe na svoje''.

O medijima i senzacijama

Mile i Eelena Kitić u Areni Zagreb - 8 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

Mile Kitić u Areni Zagreb - 4 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

Dotaknuli smo se i tema koje dolaze uz slavu.

''Mediji su sastavni dio ovog posla… Meni je uvijek najvažnije bilo da moja obitelj zna šta je istina...''

Na senzacionalizam gleda vrlo realno.

''Danas sve ide brzo, senzacija traje jedan dan… Pjesma ipak ostaje''.

A komentarima se ne opterećuje:

''Ma ne bavim se time… Tko voli – tu je. Tko ne voli – ne mora''.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Internet je poludio na seksi božićno izdanje poznate Splićanke: ''Nema dalje!''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!