Kako izgleda Zuhrin sin? Napokon je stao pred kamere i sve oduševio talentom

Slavljeničku večer Zlatana Zuhrića Zuhre u Tvornici kulture obilježio je i nastup njegova sina Vjeke, koji je publiku ugodno iznenadio svojim talentom.

Komičar i glumac te dugogodišnje televizijsko lice, Zlatan Zuhrić Zuhra, obilježio je u utorak navečer u Tvornici kulture četrdeset godina karijere.

Publiku je zabavio posebnim programom u kojem su mu se pridružili brojni kolege komičari, a na pozornici mu se pridružio i njegov 22-godišnji sin Vjeko, kojeg ima iz nekadašnje veze.

Zlatan Zuhrić Zuhra Foto: Luka Antunac/Pixsell

Vjeko Zuhrić Novaković - 1 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Vjeko Zuhrić Novaković rođen je 2003. godine. Njegova majka je vizažistica Asja Novaković, s kojom je Zuhra bio u vezi od 2001. do 2010. godine. I nakon prekida ostali su u prijateljskim odnosima. Komičar je ranije isticao kako se njegova bivša partnerica i sadašnja djevojka, Monika Rogić, dobro slažu te da među njima nema ni najmanjih napetosti.

Vjeko Zuhrić Novaković - 3 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Vjeko je nadaren glazbenik i bubnjar, a svira u metal sastavu Greynoise. Na očevom jubilarnom nastupu nastupio je zajedno s Noom Rupčićem, sinom pjevačice Tine Rupčić.

Omiljeni glumac za IN magazin rekao je kako je za njega očinstvo jedno od najvažnijih životnih iskustava.

"Ima ona stara izreka da bi svaki čovjek na planetu morao obrađivati deset kvadrata zemlje i napraviti barem jedno dijete. To mislim da je osnova svega, odnosno, ono što se kaže – osnovna ćelija društva je obitelj, sa ili bez djece – ali naravno da nam djeca puno trebaju i znače."

Zlatan Zuhrić Zuhra Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sin mu je oslonac i u vremenima koja obilježava nevjerojatna brzina tehnološkog napretka i društvenih promjena.

"Oni sad imaju takav priljev informacija i tom brzinom žive kojom ja ne stignem više, jer sam već okrenuo šesticu, tako da onda ja njega pitam što je in, što je cool, što treba, što ne treba…"

Zlatan Zuhrić Zuhra Foto: Dragan Matic/Cropix

In Magazin: Zlatan Zuhrić - 2 Foto: In Magazin

Inače, Zuhra je najpoznatiji po ulozi Aljoše u "Večernjoj školi", a još neke od serija iz kojih ga pamtimo su "Na granici", "Bumerang TV", "Cimmer fraj" i druge.

