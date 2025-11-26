Vjekoslav Krsnik o trenucima kad je gotovo odustao od MasterChefa: ''Imaš samo jednu ovakvu priliku''

Iako je dres MasterChefa objesio o klin, Vjekoslav Krsnik ostavio je snažan dojam – smirenošću, radnom etikom i vedrim pristupom svakom izazovu. Njegov odlazak iz showa mnoge je iznenadio, ali on ga dočekuje sasvim mirno.

Nakon intenzivnih tjedana, emotivnih izazova i stalnog učenja, Vjekoslav Krsnik napustio je MasterChef kuhinju. Ipak, njegovi dojmovi ostali su iznenađujuće smireni i pozitivni. Kaže da je već pri ulasku u show bio spreman na oba scenarija.

''Osjećao sam se dobro, bio sam spreman na oba scenarija te mi je bilo drago zbog prolaska mojih prijatelja dalje'', započinje.

Umjesto razočaranja, prevladao je osjećaj ponosa.

''Definitivno više ponosa. Ja sam ušao u MasterChef bez očekivanja, rekao bih nespreman, na ono što me čeka i jako sam zadovoljan. Pogotovo nakon lošeg starta u prvom tjednu''.

Kada se prisjeti cijelog iskustva, teško mu je izdvojiti samo jedan trenutak.

''Bit će puno doživotnih uspomena i teško mi je nešto posebno izdvojiti''.

Ipak, dobro se sjeća koji mu je izazov bio najzahtjevniji.

''Najstresniji izazov mi je sigurno bio moj drugi stres test, u Goranovom tjednu, a najzabavniji su mi bili svi gastro dueli, osim zadnjega naravno'', smije se.

Iznenađenja nije nedostajalo, ni od strane zadataka ni od vlastitih reakcija.

''Najviše me iznenadilo kada sam saznao da znam više čajeva od svih drugih kandidata u stres testu, a nisam baš na ti sa čajevima''.

Vjeruje da je mogao pokazati još toga.

''Sigurno nisam pokazao sve što znam i cijelo natjecanje sam kuhao s nekakvim grčem i rezervom''.

Ljubav prema kuhanju, kaže, nije rezultat tradicije.

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 9

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 5

''Slučajnost'', kaže kratko.

Ističe i svoje potpisno jelo.

''Definitivno rižoto. To je jelo koje sam odabrao za audiciju i usavršio''.

Među zahtjevnijim namirnicama ipak se našao jedan morski izazov.

''Uf, ne znam. Možda brancin u stres testu jer se provlačio kroz više faza i zezao me sve do zadnje faze''.

Kao i većina kandidata, i on je imao teških trenutaka.

''Bilo je trenutaka kada ti prisjedne sve i ne da ti se više, ali onda se sjetiš da imaš samo jednu ovakvu priliku i to te gura naprijed''.

MasterChef žiri

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 2

Posebno su mu značile riječi žirija.

''Lijepe riječi nakon prva dva stres testa su definitivno bile snažan poguranac da se nastavim truditi i boriti''.

Atmosferu među kandidatima opisuje kao toplu i prijateljsku.

''Definitivno je vladala prijateljska atmosfera. Barem što se mene tiče. Na prvom mjestu je biti čovjek, a onda sve ostalo. Ipak smo mi tamo 24 sata zajedno, a kuhamo samo sat vremena''.

Među svima posebno ističe ekipu iz posljednjeg stres testa.

''Svakako bi se mogla izdvojiti ekipa s kojom sam kuhao u zadnjem stres testu, Damjan, Renata, Antonija i Mark, i to zadnje kuhanje je bilo zabavno i bez stresa, baš iz razloga što smo svi bili dobre volje i međusobno se bodrili''.

A ima i jasnog favorita za pobjedu.

''Za mene je Antonija favorit otpočetka''.

Nakon izlaska iz showa prvo planira predah.

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 4

''Idem s dragom na godišnji odmor. Možda se nekome čini kao da sam u MasterChefu bio na godišnjem, ali cijelo iskustvo je bilo izazovno, puno učenja, puno socijalizacije, bez trenutka svojeg mira jer si cijelo vrijeme okružen ljudima. Tako da prvo idem malo odmoriti glavu''.

No gastronomija i dalje ostaje dio njegovih planova.

''Trenutno jedva čekam povratak treninzima, ali imam planove i u gastronomiji. Investitori, javite se'', poručio.

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 13

MasterChef ga je, kaže, potaknuo da se pomakne iz zone komfora. „MasterChef me svakako natjerao da izađem iz svoje zone komfora i iskušam se u nečemu novom.“ A bi li se opet prijavio? „Nikad ne reci nikad.“

Budućim kandidatima poručuje vrlo jasno: „Pripremite se, nemojte biti glupi kao ja. Pogledajte barem jednu sezonu da znate što vas čeka.“

Na kraju, svoje MasterChef putovanje sažima u jednoj rečenici — onako kako to samo Vjekoslav može:

''Izvuko' na mišiće'', zaključio je.

