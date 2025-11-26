Slovenija neće nastupiti na Eurosongu 2026.? Ovo je razlog!

Slovenija planira odustati od Eurosonga 2026. zbog prisutnosti Izraela i visokih troškova, a umjesto toga će ulagati u domaću kulturnu produkciju.

Slovenska javna televizija RTVSLO, prema nacrtu produkcijskog plana za 2026., planira odustati od sudjelovanja i prijenosa Eurosonga, što znači da Slovenije u Beču neće biti.

Iako odluka još nije službeno potvrđena, ključni razlog povlačenja je prisutnost Izraela u natjecanju, što u RTVSLO-u i dijelu slovenske javnosti smatraju neprihvatljivim zbog sukoba u Gazi i humanitarne krize koja traje od 2023. godine.

Izraelski javni servis Kan poručuje kako je Eurosong kulturni, a ne politički događaj, no Slovenija ostaje pri svom stavu. Uz političke razloge, odluka ima i financijsku pozadinu – 2026. godina obiluje velikim sportskim događanjima poput Zimskih olimpijskih igara u Italiji i Svjetskog nogometnog prvenstva, što dodatno opterećuje budžet javne televizije.

Zbog toga će RTVSLO sredstva usmjeriti na domaću produkciju – glazbene emisije, dokumentarce i festivale kao što su "Melodije morja in sonca" i "Poletna noć".

Hrvatska radiotelevizija zasad ne najavljuje promjene te nastavlja pratiti razvoj situacije.

