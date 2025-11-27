Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?

Zvijezda serije "Euforija" i jedna od najtraženijih mladih glumica današnjice ne prestaje puniti medijske stupce svojim ljubavnim životom.
Šuškanja o novoj holivudskoj romansi se ne stišavaju – Sydney Sweeney i Scooter Braun viđeni su kako uživaju u bazenu njezine kuće na Florida Keysu, okruženi prijateljima, a njihove opuštene trenutke zabilježili su paparazzi, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča ''Čestitke'' Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu snimili je paparazzi Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica! zbog prijevare Policija traga za suvlasnicom Miss Universe, izdan je nalog za uhićenje
Glumica kojoj je tek 28 godina, zablistala je u bijelom kupaćem kostimu dubokog izreza koji je istaknuo njezine obline, po kojima je dobila impozantni nadimak - seks-bomba 21. stoljeća.
Sydney Sweeney, Scooter Braun Foto: Profimedia
U jednom trenutku mlada glumica nježno se privila uz 44-godišnjeg Brauna u vodi. Par je razmjenjivao nježnosti, a s njezina lica nije silazio osmijeh.
Sydney Sweeney, Scooter Braun Foto: Profimedia
Ipak, dan nije bio rezerviran samo za romantične trenutke – par se zabavljao s prijateljima, dobacivali su se loptom i uživali u igri.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Preporuke Serija koja je obilježila generaciju: Počelo je finale koje nitko nije mogao dočekati!
Podsjetimo, šuškanja o romansi Sweeney i Braun počela su u lipnju ove godine, kada su se navodno zbližili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Veza je uslijedila samo nekoliko mjeseci nakon što je Sydney u ožujku prekinula zaruke s Jonathanom Davinom.
Sydney Sweeney Foto: Instagram
Sydney Sweeney - 2 Foto: Instagram
Sydney Sweeney - 5 Foto: Instagram
Galerija 16 16 16 16 16
Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney? Više pročitajte OVDJE.
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Preporuke Serija koja je obilježila generaciju: Počelo je finale koje nitko nije mogao dočekati!
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!
Pogledaji ovo Celebrity Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''