Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?

Zvijezda serije "Euforija" i jedna od najtraženijih mladih glumica današnjice ne prestaje puniti medijske stupce svojim ljubavnim životom.

Šuškanja o novoj holivudskoj romansi se ne stišavaju – Sydney Sweeney i Scooter Braun viđeni su kako uživaju u bazenu njezine kuće na Florida Keysu, okruženi prijateljima, a njihove opuštene trenutke zabilježili su paparazzi, piše Daily Mail.

Glumica kojoj je tek 28 godina, zablistala je u bijelom kupaćem kostimu dubokog izreza koji je istaknuo njezine obline, po kojima je dobila impozantni nadimak - seks-bomba 21. stoljeća.

U jednom trenutku mlada glumica nježno se privila uz 44-godišnjeg Brauna u vodi. Par je razmjenjivao nježnosti, a s njezina lica nije silazio osmijeh.

Ipak, dan nije bio rezerviran samo za romantične trenutke – par se zabavljao s prijateljima, dobacivali su se loptom i uživali u igri.

Podsjetimo, šuškanja o romansi Sweeney i Braun počela su u lipnju ove godine, kada su se navodno zbližili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Veza je uslijedila samo nekoliko mjeseci nakon što je Sydney u ožujku prekinula zaruke s Jonathanom Davinom.

