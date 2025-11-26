Njegovu smrt pripisali su obiteljskom prokletstvu, a onda mu je i sina zadesila slična sudbina

Velikan borilačkih filmova Bruce Lee u kratkom roku je ostvario kultni status, a njegova smrt je šokirala mnoge.

Bruce Lee danas je jedno od najprepoznatljivijih imena u filmskoj povijesti i pop-kulturi. Njegov život bio je nevjerojatno intenzivan, kratak i tragičan, a njegova ostavština nadživjela je generacije. Iza blještavila borilačkih filmova stoji priča o djetetu glumcu, izbjeglici, inovatoru, suprugu, ocu – i članu obitelji koju već desetljećima prati svojevrsno prokletstvo.

Iako je rođen 27. studenog 1940. u San Franciscu kao Lee Jun-fan, Lee je odrastao u Hong Kongu. Njegov otac, Lee Hoi-Chuen, bio je operni glumac, pa je Bruce doslovno od rođenja bio okružen pozornicom i reflektorima.

Samo tri mjeseca nakon rođenja dobio je prvu filmsku ulogu u "Golden Gate Girl". Do tinejdžerske dobi glumio je u više od 20 hongkonških filmova, a sa sedam godina počeo je trenirati tai chi.

No Bruce nije bio obično dijete – bio je izuzetno temperamentan, sklon tučama, buntovnik koji je u Hong Kongu često upadao u probleme. Bruceova obitelj oduvijek je vjerovala da ih prati nesreća, što su nazivali obiteljsko prokletstvo. Njegovi preci bili su meta političkih progona, u obitelji su se nizale tragedije i prerane smrti, pogotovo muške djece, zbog čega je kao dijete dobio djevojačko ime.

S 18 godina Bruce je poslan u SAD kako bi se maknuo s hongkonških ulica. U Seattleu se školovao, radio kao konobar, a nedugo zatim počeo podučavati borilačke vještine. Doradio je svoje tehnike i stvorio Jeet Kune Do, prvi sustav borilačkih vještina koji nije robovao pravilima.

Njegova filozofija bila je revolucionarna: "Budi voda." Ubrzo su ga otkrili hollywoodski agenti koji su ga htjeli u svojim filmovima.

Već šezdesetih je rušio barijere. Bio je prvi azijski glumac s velikom ulogom u američkoj seriji (The Green Hornet), a paralelno u Hong Kongu postaje superzvijezda filmovima Fist of Fury, The Big Boss i Way of the Dragon. U Hollywoodu snima film koji će postati legenda — "U zmajevom gnijezdu".

Dok je pohađao faks i vodio tečaj borilačkih vještina, privukao je pažnju jedne od svojih učenica. Njezino ime je Linda Emery.

"Prvi sam put vidjela Brucea na hodniku u srednjoj školi Grafield u Seattleu. Bilo mi je 17 godina, a njemu 22 i bio je student druge godine. Čavrljala sam s prijateljicama kad sam ga zamijetila i upitala: "Tko je to?". Bio je nevjerojatno zgodan i dotjeran, nosio je šešir uskog oboda, dugi baloner bež boje i sasvim je odudarao od svih drugih osoba u našoj školi. Bio je premlad za profesora, a preozbiljan i sofisticiran za učenika", ispričala je Linda jednom prilikom, koja se potom uz pomoć prijateljice pojavila na njegovom tečaju kung fua. Vjenčali su se 1964., dobili svoje djece i otvorili školu kung-fua, koja je postala toliko popularna da je iz nje ponikao jedan slavni učenik - Chuck Norris.

Dok su živjeli u Los Angelesu, djeca koja su išla u školu s Bruceovom djecom, sinom Brandonom i kćeri Shannon bojala su ga je jer su znali kako se bavi borilačkim vještinama i ima oružje koje se koristi u istima. No unatoč snažnoj figuri na ekranu, Brandon i Shannon su budili svaku nježnost u Bruceu koji je svaki slobodan trenutak proveo s njima.

Dana 20. srpnja 1973., dok je snimao film "Igra smrti", otišao je u posjet prijateljici, glumici Betty Ting Pel, kako bi joj ponudio glavnu žensku ulogu u svojem sljedećem filmu. Kada se požalio na glavobolju, Betty mu je ponudila tablete protiv boli koje je sama koristila, no samo nekoliko trenutaka poslije Bruce se onesvijestio. Dok je došla hitna, 32-godišnji Bruce Lee je bio mrtav.

Kao uzrok smrti je naveden cerebralni edem izazvan alergijskom reakcijom na lijek, no zbog iznenadne smrti neki su optuživali Betty Ting Pel da ga je otrovala. Betty je dugo morala dokazivati svoju nevinost, no zbog prijetnji smrću koje je dobivala od Leejevih fanova, razvila je schizofreniju.

Čak 30 tisuća obožavatelja ispratilo ga je u Hong Kongu na tradicionalnom kineskom ispraćaju, a njegovo tijelo je potom odvedeno u Steattle, gdje je pokopano na groblju Lake View.

Linda je nastavila njegovati Bruceovu ostavštinu. Napisala je dvije knjige o njemu, pokrenula fondaciju i brinula s o Brandonu i Shannon. Udavala se još dvaput, jednom od 1988. do 1990., drugi 1991. godine, no 1993. doživjela je još jednu veliku tragediju.

U najpotresnijem nastavku grimaldijevske priče obitelji Lee, Bruceov sin Brandon Lee poginuo je 1993. na setu filma "Vrana" i to u 28. godini, gotovo istoj dobi kada je i Bruce umro. Tijekom snimanja, trebala se koristiti "neispravna" rekvizit-puška, no umjesto praznog metka, iz cijevi je ispaljen pravi komadić metala i pogodio Brandona u trbuh. Umro je satima kasnije na operaciji.

Pogibija je bila toliko šokantna da je redatelj Alex Proyas odlučio uništiti vrpcu na kojoj je snimljeno njegovo ranjavanje, ali je film dovršen uz pomoć dvojnica i postao kultni klasik.

Mnogi su tada povukli paralelu: prerana smrt oca i sina pod i danas strašnim i neobjašnjivim okolnostima, što je na koncu ponovno pokrenulo teoriju o prokletstvu obitelji Lee.

Bruce Lee je i danas kulturna ikona, filozof, borilački inovator, simbol snage i discipline i inspiracija milijunima, a čak 52 godine nakon smrti vidi se njegov utjecaj u borilačkim sportovima, filmovima, glazbi, filozofiji, pop-kulturi, motivacijskim govorima i načinu razmišljanja moderne generacije.

Bruce Lee nije bio samo borac. Bio je vizija. A legenda — ona ne umire.

