Znala je da slijedi bomba komentara kad je okrenula leđa u tanga donjem rublju!

Emily Ratajkowski šokirala je Instagram odvažnom objavom u crvenom donjem rublju.

Emily Ratajkowski ponovno je zapalila društvene mreže svojom najnovijom objavom kojom promovira jedan brend donjeg rublja.

Američka manekenka na fotografiji pozira u crvenom tanga-kompletu okrenuta leđima prema kameri. U kratkom je roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a mnogi njezini pratitelji nisu skrivali iznenađenje, ali ni oduševljenje.

"Omg", Baš si seksi", "Ponedjeljak je sada bolji", "Ovo nismo očekivali", "Ova fotka me razbudila", "Zna što radi", samo je dio komentara.

Emily Ratajkowski - 3 Foto: Instagram

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Ratajkowski već godinama koristi Instagram kao platformu za izražavanje svoje kreativnosti i slobode, a takvim objavama uvijek uspije privući pozornost.

Emily Ratajkowski - 15 Foto: Profimedia

Emily je nedavno također objavila golišavu fotografiju, a više pogledajte OVDJE.

U svibnju se na utrci Formule 1 u Monaku pojavila bez majice. Više o tome pročitajte OVDJE.

Emily Ratajkowski - 2 Foto: Profimedia

Osnivačica je i linije badića, a kako izgledaju oskudni kupaći kostimi koje prodaje pogledajte OVDJE.

