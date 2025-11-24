Meri Goldašić u svom stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu!

Influencerica se oglasila nakon brojnih komentara o svom razvodu i pokazala kako se i teške teme mogu nositi sa stilom.

Influencerica Meri Goldašić nedavno je iznenadila pratitelje objavom da se razvodi od supruga Jure, a vijest je ubrzo preplavila društvene mreže i medije.

No, Meri se sada odlučila obratiti – ali na svoj način: iskreno, s dozom humora i zdravom dozom samoironije. Na svom storyju na Instagramu podijelila je jedan komentar.

Meri Goldašić na Instagramu Foto: Instagram

"I nama je tako postalo svako paljenje interneta jer tvoj razvod iskače iz paštete'', pisalo je, a Meri je odlučila odgovoriti na to:

"A zamisli kako je meni, ja ne mogu pobjeći od svog razvoda ni kad ugasim internet."

Nakon što se našalila, pitala je svoje pratitelje ključno pitanje:

''Ljudi, je l' prerano da se zezam na svoj račun?''

Tko je influencerica čiji je razvod iznenadio našu javnost, doznajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Otkrila je i razloge svoga drugog razvoda, a više o tome pisali smo OVDJE.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Meri na društvenim mrežama iskreno dijeli i put svoje transformacije, a OVDJE se prisjetite kako je izgledala prije gubitka kilograma.

Meri Goldašić Foto: Instagram

