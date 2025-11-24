Senzacija s Kosova zavodljivim pozama u bikiniju skupila 1,7 milijuna lajkova!

Dua Lipa uživa na odmoru u sunčanom Brazilu, a prizori su otkrili da joj sunce, more i priroda itekako gode.

Dua Lipa ponovno je zapalila društvene mreže serijom fotografija s odmora, a posebno su se istaknule one u ljubičastom bikiniju.

Ljepotica kosovskih korijena pozirala je ležerno i samouvjereno, u raskošnom ljubičastom bikiniju koji dodatno naglašava njezinu preplanulu put i besprijekornu figuru.

U jednoj od poza rukom zaklanja sunce, u drugoj namiguje i šalje zavodljiv pogled prema kameri, dok u trećoj opušteno uživa, oslonjena na brodski jastuk.

Ispod fotke koje su skupile više od 1.7 milijuna lajkova otkrila je i da se nalazi u Brazilu, a komplimenti su se nizali jedan za drugim.

''Diva'', ''Prekrasna'', ''Ljepota'', ''Ti si savršena'', ''Jednostavno najbolja'', ''Tako lijepa žena'', ''Opsjednuta sam tobom'', ''Prerasne fotografije'', ''Samo uživaj'', ''Krasotica'', dio je komentara s Instagrama.

Nedavno su je u bikiniju snimili i paparazzi, a prizori njezinog isklesanog trbuha kružili su internetom. Fotke pogledajte OVDJE.

