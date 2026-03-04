Kći Tomislava Ivčića prisjetila se oca na godišnjicu njegove smrti: ''Nikad zaboravljen''

Izabela Vrtar na društvenim mrežama podijelila staru fotografiju s pozornice i nekoliko riječi posvećenih ocu.

Kći legendarnog glazbenika Tomislava Ivčića, Izabela Vrtar, na društvenim mrežama prisjetila se oca na tužnu godišnjicu njegove smrti.

Name, objavila je njegovu fotografiju s koncerta. Na njoj se može vidjeti Ivčić na pozornici, u opuštenom trenutku tijekom nastupa.

''33 godine bez tebe'', napsala je uz fotku.

Na njezinu objavu nisu ostavili ravnodušni njezini pratitelji.

''Hvala mu na svemu'', ''Gospodin'', ''Izabela ista tata oduvijek. Dobar i plemenit čovjek'', ''Najdraža glazba mladosti'', ''Nikad zaboravljen'', ''Legenda'', ''Čuvali te anđeli'', ''Nedostaje, neka mu je laka zemlja'', dio je komentara s Instagrama.

Podsjetimo, Tomislav Ivčić poginuo je 4. ožujka 1993. godine u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu, a Izabela je tada imala samo 13 godina.

Izabela je 2023. godine za naš IN magazin pričala o najdražoj uspomeni na oca, a više o tome saznajte OVDJE.

