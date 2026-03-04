33 godine bez Tomislava Ivčića: Prometna nesreća prerano je prekinula život legendarnog pjevača

Tomislav Ivčić iza sebe je ostavio glazbenu ostavštinu koja i danas budi emocije. Hitovi koje je otpjevao i dalje imaju posebno mjesto među publikom.

Prošle su 33 godine od tragične smrti Tomislava Ivčića, jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača i kantautora. Legendarni glazbenik, čije su pjesme obilježile domaću scenu 80-ih i 90-ih godina, poginuo je 4. ožujka 1993. u prometnoj nesreći, a iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu.

Ivčić je rođen 6. siječnja 1953. godine u Zadru, gradu kojem je ostao snažno vezan kroz cijeli život. Upravo su Zadar, more i dalmatinski način života često bili inspiracija za njegove pjesme.

Glazbenu karijeru započeo je vrlo mlad, a tijekom godina izgradio je prepoznatljiv stil i niz hitova koji su ostali zapamćeni do danas.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama su ''Kalelarga'', ''Večeras je naša fešta'', ''Tamo gdje sam rođen'', kao i ''Stop the War in Croatia'', pjesma koja je početkom Domovinskog rata odjeknula i izvan granica Hrvatske.

Iako je svojim opusom od više od 200 pjesama i 23 albuma koji su prodani u 2 i pol milijuna primjeraka zadužio hrvatsku zabavnu glazbu, svojim najvećim uspjehom smatrao je svoju obitelj - suprugu Slavicu, kćeri Izabelu i Kristinu te sina Ivana.

Upravo kći Izabela 2023. godine ekskluzivno je za naš IN magazin otkrila koja joj je najdraža uspomenu od oca. Riječ o crtežu koji joj je otac nacrtao dok je služio vojsku u Crnoj Gori.

''On je obožavao crtati i slikati. Slikao je u kasnijoj dobi na staklu. Ovo je jedan crtež, šest mjeseci nakon što sam je rodila. To je Izabela koja izlazi iz mora kao lijepa, ali ipak neman. I ti detalji Herceg Novog koje je napravio tada. Bio je daleko. Bilo je ono što je bilo često i za vrijeme našeg djetinjstva. On je često izbivao, ali nikad nije ne bio s nama. Ovo mi je najdraža uspomena koju imam od tate, u fizičkom obliku'', rekla je Izabela tada.

Njegov život prekinut je 4. ožujka 1993. godine kada je poginuo u prometnoj nesreći u Zagrebu. Imao je samo 40 godina, a vijest o njegovoj smrti tada je duboko potresla javnost.

I više od tri desetljeća kasnije, Tomislav Ivčić ostao je snažno prisutan u sjećanju publike. Njegove pjesme i dalje se slušaju, a mnogi ga pamte kao umjetnika koji je kroz glazbu prenosio ljubav prema moru, rodnom gradu i domovini.

Kći Izabela na društvenim se mrežama prisjetila oca na tužnu godišnjicu njegove smrti. Više o tome pisali smo OVDJE.

