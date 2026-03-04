33 godine bez Tomislava Ivčića: Prometna nesreća prerano je prekinula život legendarnog pjevača

Tomislav Ivčić iza sebe je ostavio glazbenu ostavštinu koja i danas budi emocije. Hitovi koje je otpjevao i dalje imaju posebno mjesto među publikom.
Prošle su 33 godine od tragične smrti Tomislava Ivčića, jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača i kantautora. Legendarni glazbenik, čije su pjesme obilježile domaću scenu 80-ih i 90-ih godina, poginuo je 4. ožujka 1993. u prometnoj nesreći, a iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine 46 godina razlike Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati! jako se promijenio Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
Ivčić je rođen 6. siječnja 1953. godine u Zadru, gradu kojem je ostao snažno vezan kroz cijeli život. Upravo su Zadar, more i dalmatinski način života često bili inspiracija za njegove pjesme.
Pogledaji ovo Celebrity Proslavile su je društvene mreže, gledali smo je na Dori, a sad stiže u show Nove TV!
Glazbenu karijeru započeo je vrlo mlad, a tijekom godina izgradio je prepoznatljiv stil i niz hitova koji su ostali zapamćeni do danas.
Među njegovim najpoznatijim pjesmama su ''Kalelarga'', ''Večeras je naša fešta'', ''Tamo gdje sam rođen'', kao i ''Stop the War in Croatia'', pjesma koja je početkom Domovinskog rata odjeknula i izvan granica Hrvatske.
Iako je svojim opusom od više od 200 pjesama i 23 albuma koji su prodani u 2 i pol milijuna primjeraka zadužio hrvatsku zabavnu glazbu, svojim najvećim uspjehom smatrao je svoju obitelj - suprugu Slavicu, kćeri Izabelu i Kristinu te sina Ivana.
Upravo kći Izabela 2023. godine ekskluzivno je za naš IN magazin otkrila koja joj je najdraža uspomenu od oca. Riječ o crtežu koji joj je otac nacrtao dok je služio vojsku u Crnoj Gori.
Izabela Vrtar Foto: Instagram
''On je obožavao crtati i slikati. Slikao je u kasnijoj dobi na staklu. Ovo je jedan crtež, šest mjeseci nakon što sam je rodila. To je Izabela koja izlazi iz mora kao lijepa, ali ipak neman. I ti detalji Herceg Novog koje je napravio tada. Bio je daleko. Bilo je ono što je bilo često i za vrijeme našeg djetinjstva. On je često izbivao, ali nikad nije ne bio s nama. Ovo mi je najdraža uspomena koju imam od tate, u fizičkom obliku'', rekla je Izabela tada.
Njegov život prekinut je 4. ožujka 1993. godine kada je poginuo u prometnoj nesreći u Zagrebu. Imao je samo 40 godina, a vijest o njegovoj smrti tada je duboko potresla javnost.
Grob Tomislava Ivčića Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
In Magazin: Tomislav Ivčić - 2 Foto: In Magazin
I više od tri desetljeća kasnije, Tomislav Ivčić ostao je snažno prisutan u sjećanju publike. Njegove pjesme i dalje se slušaju, a mnogi ga pamte kao umjetnika koji je kroz glazbu prenosio ljubav prema moru, rodnom gradu i domovini.
Galerija 5 5 5 5 5
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Grof iz serije ''Zauvijek susjedi''? Kćer je dobio u 45. godini, djeca su mu najveći ponos
Kći Izabela na društvenim se mrežama prisjetila oca na tužnu godišnjicu njegove smrti. Više o tome pisali smo OVDJE.
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko su favoriti za pobjedu na Eurosongu? Neobičan duo već trese kladionice
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Najtužnija ljubavna priča s kraljevskih dvora: Život su joj obilježile tragedije, preminula je u samoći