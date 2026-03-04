Tko su favoriti za pobjedu na Eurosongu? Neobičan duo već trese kladionice

Finsku će na Eurosongu 2026. predstavljati slavna violinistica Linda Lampenius, čija je karijera obilježena međunarodnim uspjesima, ali i skandalom, i pjevač Pete Parkkonen, koji se proslavio u Idolu.
Finska je za Eurosong 2026. odabrala prilično neobičan duo – slavnu violinisticu Lindu Lampenius i pop-rock pjevača Petea Parkkonena. Njihova pjesma "Liekinheitin" pobijedila je na nacionalnom izboru Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) u Tampereu i osigurala im kartu za veliko eurovizijsko finale u Beču, a ako je vjerovati kladioničarima, iduće godine Eurosong bi mogao biti u nekom finskom gradu.
Iza ove glazbene suradnje stoje dvije potpuno različite životne priče – jedna obilježena međunarodnom klasičnom karijerom i velikim skandalima, a druga talent-show slavom i modernom pop scenom.
Linda Lampenius rođena je 1970. u Helsinkiju i već kao dijete pokazivala je izniman talent za glazbu. Violinu je počela svirati vrlo rano, a već s osam godina počela je svirati s orkestrom Helsinki Junior Strings, s kojim je kao tinejdžerica nastupala diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike.
Linda Lampenius Foto: Profimedia
Linda Lampenius Foto: Profimedia
Linda Lampenius i Pete Parkkonen - 5 Foto: Profimedia
Kasnije je postala međunarodno poznata pod umjetničkim imenom Linda Brava i izgradila karijeru klasične solistice, ali i crossover umjetnice koja spaja klasiku s popom, rockom i filmskom glazbom. Tijekom karijere objavila je više albuma i nastupala na velikim koncertnim pozornicama, a publiku je često fascinirala kombinacijom virtuoznog sviranja i glamuroznog imidža. Zanimljivo, u svojoj biografiji ima i epizodnu ulogu u seriji "Spasilačka služba".
Iako je bila poznata po glazbenim uspjesima, Lampenius je krajem devedesetih dospjela u središte jednog od najvećih skandala svoje karijere.
Linda Lampenius Foto: Profimedia
Naime, javno je upozorila na ponašanje finsko-kanadskog modnog milijunaša Petera Nygårda, tvrdeći da joj je tijekom boravka u njegovoj vili pokazivao fotografije golih žena i organizirao kontroverzne zabave.
Nygård ju je potom tužio za klevetu, a dugotrajna pravna bitka završila je 2001. nagodbom – Lampenius je bila prisiljena objaviti javnu ispriku u novinama kako bi izbjegla daljnje odštetne zahtjeve. Godinama kasnije, cijela priča dobila je novi kontekst jer je Nygård u međuvremenu osuđen za više seksualnih napada, što je ponovno otvorilo raspravu o događajima iz tog razdoblja.
Lampenius je kasnije priznala da je ta pravna bitka bila jedno od najtežih razdoblja njezina života.
S druge strane glazbenog dua nalazi se Pete Parkkonen, finski pop-rock pjevač rođen 1990. godine, kojeg je šira javnost upoznala 2008. kada je sudjelovao u četvrtoj sezoni talent showa Finnish Idol, gdje je stigao do finala i završio na trećem mjestu.
Nakon showa potpisao je diskografski ugovor i objavio album "First Album" koji je odmah zasjeo na vrh finske top-liste i ostvario zlatnu nakladu. Kasnije je objavio još nekoliko albuma i singlova te nastupao na brojnim festivalima, a poznat je po snažnom rock vokalu i karizmatičnim nastupima.
Parkkonen je često govorio o izazovima iz djetinjstva. Zbog tamnije puti, koju je naslijedio od oca i djeda Pierrea Rassina, francuskog tamnoputog glazbenika porijeklom s Martiniquea, u školi je bio meta rasizma i vršnjačkog nasilja. Dolazi iz glazbene obitelji, a i njegov brat također je pjevač. Parkkonen ima i sina rođenog 2015. godine s pjevačicom Johannom von Hertzen, no u intervjuima je također govorio da može osjećati privlačnost i prema muškarcima, što je dodatno privuklo pažnju medija.
Lampenius i Parkkonen godinama su djelovali u potpuno različitim glazbenim svjetovima – ona u klasičnoj i crossover sceni, a on u pop-rocku. Njihova suradnja nastala je relativno nedavno, kada su odlučili zajednički sudjelovati na finskom izboru Uuden Musiikin Kilpailu 2026, natjecanju koje bira predstavnika za Eurosong.
S pjesmom "Liekinheitin" osvojili su i žiri i publiku te uvjerljivo pobijedili s ukupno 570 bodova, čime su postali službeni predstavnici Finske na Eurosongu. Zanimljivo, na natjecanju su dobili gotovo 250 tisuća glasova, čime su postotkom nadmašili i neke ranije finske predstavnike poput grupe Lordi i Kääriju.
Njihov nastup kombinira dramatičan vokal, violinske dionice i snažan scenski nastup, zbog čega su već sada među favoritima kladionica.
Linda Lampenius i Pete Parkkonen - 1 Foto: Profimedia
Linda Lampenius i Pete Parkkonen - 4 Foto: Profimedia
Iako su njihovi životi poprilično različiti, upravo ovu kombinaciju iskustva i moderne pop energije mnogi vide kao veliku prednost njihova eurovizijskog nastupa.
Finska je u povijesti Eurosonga pobijedila samo jednom – 2006. s legendarnom grupom Lordi, no sada mnogi vjeruju da bi Linda Lampenius i Pete Parkkonen mogli donijeti novu pobjedu zahvaljujući neobičnoj kombinaciji virtuozne violine, snažnog pop-rock vokala i dramatičnog nastupa.
Hoće li njihov "Liekinheitin" zapaliti eurovizijsku pozornicu u Beču, tek ćemo vidjeti, ali jedno je sigurno: ovaj finski duo već sada privlači ogromnu pažnju publike.
