Prva tenisačica svijeta podijelila divnu vijest poslije tragične smrti bivšeg partnera

Prva tenisačica svijeta Aryna Sabalenka podijelila je s obožavateljima sretan trenutak iz privatnog života – zaručila se za brazilskog poduzetnika Georgiosa Frangulisa.

Brazilski poduzetnik zaprosio ju je u srijedu u romantično uređenom ambijentu ispunjenom cvijećem i svijećama, a tom prilikom poklonio joj je i dijamantni zaručnički prsten.

Prema snimci koju je Sabalenka podijelila na društvenim mrežama, prosidba se dogodila uz bazen osvijetljen svijećama. Tenisačica je u početku izgledala potpuno iznenađeno, rukama je prekrila lice prije nego što je pogledala prsten. Ubrzo se nasmijala, zagrlila Frangulisa i poljubila ga u emotivnom trenutku.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 5 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 8 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 9 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 17 Foto: Instagram

Isječak prosidbe objavila je na Instagramu uz opis: ''Ti i ja zauvijek''.

Obožavatelji su već mjesecima nagađali da bi par mogao uskoro stati pred oltar, posebno nakon Sabalenkine izjave u siječnju na turniru u Brisbaneu. Nakon pobjede u finalu zahvalila je svom timu, a kroz šalu je rekla da je teška za suradnju, pa se obratila i svom partneru.

''Nadam se da ću te uskoro zvati nekim drugim imenom, je li tako?'' rekla je uz smijeh publike, pa dodala: ''Sad sam si samo stavila dodatni pritisak, zar ne?''

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 10 Foto: Instagram

Kamere su tada snimile Frangulisa kako se samo nasmiješio na njezin komentar. To nije bio jedini put da je Sabalenka javno spomenula brak. Na prošlogodišnjem US Openu, kada je na tribinama vidjela prosidbu jednog para, našalila se:

''Pogledala sam dečka. Bez pritiska.''

Sabalenka je vezu s Georgiosom Frangulisom potvrdila u svibnju 2024. Već nekoliko mjeseci kasnije, tijekom odmora nakon što se zbog ozljede povukla s Wimbledona, nazvala ga je ljubavlju svog života.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 15 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 16 Foto: Instagram

Tko je Sabalenkin zaručnik?

Frangulis je brazilski poduzetnik i osnivač globalnog brenda superhrane Oakberry, poznatog po acai proizvodima. Taj je brend ranije bio i sponzor momčadi Haas u Formuli 1. Nakon što su započeli vezu, Oakberry je sklopio suradnju i sa Sabalenkom, koja je za brend osmislila vlastitu acai zdjelu.

Prije nego što se posvetio poduzetništvu, Frangulis je studirao pravo, a velika strast mu je automobilizam. Nastupio je u čak 128 utrka u brazilskom natjecanju Porsche 911 GT3 Cup.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 2 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 7 Foto: Instagram

Sabalenka je ranije bila u vezi s bjeloruskim hokejašem Konstantinom Kolcovom, koji je preminuo u ožujku 2024. u Miamiju nakon pada s balkona hotela. Par je bio zajedno tri godine, a tenisačica je kasnije otvoreno govorila o tome kako se nosila s gubitkom.

Istaknula je kako joj je tenis pomogao i ranije, kada je izgubila oca, jer joj je sport bio način da nastavi dalje i pokuša odvojiti privatni život od profesionalnog. Ipak, priznala je da tada nije na vrijeme stala.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 6 Foto: Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 3 Foto: Instagram

''Jako sam se borila sa zdravljem jer se nisam zaustavila. Bilo je emotivno i stresno, i tada je to naštetilo mom mentalnom zdravlju'', rekla je Sabalenka u jednom intervjuu.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 1 Foto: Instagram

