Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!

Holivudska legenda Dick Van Dyke i njegova supruga Arlene Silver, unatoč velikoj razlici u godinama i početnim kritikama javnosti, već gotovo dva desetljeća dokazuju postojanost svoje ljubavi.

Holivudska legenda Dick Van Dyke i njegova supruga Arlene Silver nedavno su proslavili 14. godišnjicu braka, još jednom podsjetivši javnost na jednu od najneobičnijih, ali i najdugovječnijih ljubavnih priča u svijetu showbusinessa.

Par se vjenčao 29. veljače 2012. godine, na prijestupni dan, a unatoč velikoj razlici u godinama njihova veza već gotovo dva desetljeća izaziva znatiželju javnosti.

Dick Van Dyke i Arlene Silver - 5 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke i Arlene Silver - 4 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke i Arlene Silver - 8 Foto: Profimedia

Van Dyke i Silver upoznali su se 2006. godine na dodjeli nagrada glumačkog sindikata Screen Actors Guild (SAG), a glumac je kasnije ispričao kako je odmah primijetio buduću suprugu među brojnim gostima.

Dok je sjedio u prostoriji za čekanje među kolegama iz industrije, ugledao je, kako je opisao, viziju koja mu se približava. Iako je po prirodi prilično sramežljiv, odlučio je ustati i predstaviti se.

Dick Van Dyke i Arlene Silver - 1 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Nakon kratkog razgovora saznao je da je Silver vizažistica te ju je, kako je sam priznao, gotovo odmah angažirao za posao. Njihovo profesionalno poznanstvo ubrzo je preraslo u prijateljstvo, a kasnije i u romantičnu vezu.

Kada su javno potvrdili vezu, mnogi su bili iznenađeni, pa i skeptični. Naime, između Van Dykea i Silver postoji razlika od čak 46 godina. U vrijeme kada su se upoznali on je bio u osamdesetima, dok je ona bila u ranim tridesetima. Zbog toga je njihova veza često bila predmet komentara i kritika u medijima. Neki su sumnjali u iskrenost njihove veze, dok su drugi otvoreno propitkivali kako takva ljubav može funkcionirati.

Ipak, par je godinama pokazivao da ih takve reakcije ne pogađaju previše. U brojnim intervjuima isticali su da ih povezuje smisao za humor, ljubav prema glazbi i plesu te vrlo sličan pogled na život.

Van Dyke je više puta naglasio da mu supruga pomaže ostati mladim duhom te da je upravo ona zaslužna za njegovu energiju i optimizam.

Prije braka s Arlene Silver, Dick Van Dyke imao je dug i složen ljubavni život. Prvi put se oženio 1948. godine s Margie Willett, s kojom je dobio četvero djece: Christiana, Barryja, Stacy i Carrie. Njihov brak trajao je više od tri desetljeća, ali je bio obilježen brojnim izazovima. Van Dyke je kasnije otvoreno govorio o problemima s alkoholom u mlađim godinama, kao i o tome kako je intenzivan tempo karijere često utjecao na njegov obiteljski život, što je dovelo do razvoda 1984. godine.

Dick Van Dyke - 6 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 5 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 4 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 3 Foto: Profimedia

Nakon razvoda bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Michelle Triola, s kojom je živio više od 30 godina. Njihova veza trajala je sve do njezine smrti 2009. godine. Tek nekoliko godina kasnije Van Dyke se ponovno odlučio na brak – ovaj put s Arlene Silver.

Dick Van Dyke i Arlene Silver vjenčali su se 2012. godine na intimnoj ceremoniji, a od tada često zajedno sudjeluju na javnim događanjima. Vizažistica je postala važan dio njegovih kreativnih projekata i društvenih aktivnosti.

Dick Van Dyke - 10 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 7 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 13 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Par redovito dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama, a obožavatelje posebno oduševljavaju njihove zajedničke plesne i glazbene izvedbe.

Povodom proslave 14. godišnjice braka, Silver se uključila uživo na Instagramu, a Van Dyke joj se pridružio tijekom prijenosa. Ležeći zajedno u krevetu, šalili su se s pratiteljima i odgovarali na njihova pitanja.

Par je posljednjih mjeseci bio u središtu pažnje i zbog velikog jubileja – Van Dyke je nedavno proslavio svoj 100. rođendan. Proslava je okupila brojne prijatelje, kolege i obožavatelje, a mnogi su istaknuli kako glumac i dalje zrači nevjerojatnom energijom.

Sam Van Dyke često kaže da za svoju vitalnost može zahvaliti optimizmu, aktivnom životu i – svojoj supruzi.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

"Ona me drži u sadašnjosti. Usrećuje me svaki dan", rekao je u jednom intervjuu.

Unatoč početnim kritikama i sumnjama javnosti, veza Dicka Van Dykea i Arlene Silver pokazala se iznimno stabilnom. Njihova priča danas se često navodi kao primjer da ljubav ne poznaje godine. Dok Van Dyke ulazi u novo stoljeće života, čini se da uz Arlene Silver i dalje uživa u svakom trenutku – s istim optimizmom i šarmom koji ga prate već desetljećima.

