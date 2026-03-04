Jelena Rozga prisjetila se prvog nastupa na Dori, bilo je to prije 30 godina!

Jedna od najomiljenijih pjevačica domaće i regionalne glazbene scene, Jelena Rozga, emotivnom objavom na društvenim mrežama podsjetila je na sam početak svoje karijere.

Jelena Rozga - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Splitska glazbenica, koja je karijeru započela kao pjevačica legendarne grupe Magazin, prisjetila se svojih početaka i zahvalila publici koja je uz nju ostala sve ove godine. U objavi koja je vrlo brzo prikupila tisuće lajkova i komentara podrške, Rozga je na poseban način spojila sadašnjost i prošlost.

Jelena Rozga - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

U ležernom izdanju, uz pratnju gitarista, Jelena je zapjevala i pokazala zašto već desetljećima vlada glazbenom scenom.

No, prava emocija dolazi u nastavku videa kada se kadar prebacuje na arhivske snimke stare tri desetljeća. Tada gledatelji mogu vidjeti vrlo mladu Jelenu, odjevenu u bijelu baletnu haljinu, kako graciozno pleše i pjeva na velikoj pozornici tijekom svog debitantskog nastupa na Dori 1996. godine s pjesmom ''Aha''.

Uz video je podijelila i emotivnu poruku koja je dirnula brojne obožavatelje.

''Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove'', napisala je pjevačica.

''Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja'', zaključila je Rozga.

Grupa Magazin Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Njezina objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Obožavatelji su joj u komentarima uputili brojne čestitke, poruke podrške i emotikone srca, slaveći impresivnih 30 godina karijere jedne od najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima.

''Kako godine lete, kao da je jučer bilo'', ''Naša najdraža balerina'', ''Sva se naježim'', ''Od tad i još dugo!'', ''Sretna obljetnica, Jele'', poželjeli su joj.

