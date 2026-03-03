Supruga otuđenog Beckhamova sina pozirala u toplesu usred znatnog gubitka kilograma

Nicola Peltz Beckham objavila je provokativne fotografije uoči Brooklynova rođendana, dok istovremeno traju glasine o ozbiljnim napetostima između njih i obitelji Beckham.

Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, ponovno je izazvala veliku pozornost objavivši odvažne fotografije neposredno uoči njegova 27. rođendana. Njezina objava stiže u trenutku kada se već mjesecima šuška o zategnutim odnosima unutar obitelji Beckham.

Glumica je podijelila fotografije na kojima pozira u toplesu, a strani mediji tvrde da su nastale tijekom snimanja njezina novog filma "Prima". Za ulogu se, navodno, intenzivno priprema te pohađa sate baleta i pridržava se stroge prehrane, zbog čega je, prema pisanju medija, znatno smršavjela.

Nicola i Brooklyn u vezi su od 2019. godine, a zaruke su objavili u srpnju 2020. Iako su se prvi put susreli još 2017. na festivalu Coachella, tada među njima nije bilo iskrica jer su oboje bili u drugim vezama. Sudbonosni trenutak dogodio se dvije godine kasnije na zabavi za Noć vještica u Hollywoodu, nakon čega su ubrzo započeli vezu.

Brooklyn se, prema tvrdnjama bliskih izvora, ubrzo preselio u SAD kako bi bio bliže Nicoli. Par je izrekao sudbonosno "da" 9. travnja 2022. na raskošnom vjenčanju u Palm Beachu, koje je odmah punilo medijske stupce, osobito zbog detalja oko vjenčanice.

No iza glamura navodno su se krile napetosti. Pisalo se kako je došlo do nesuglasica oko izbora vjenčanice, a dodatne glasine potaknulo je to što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama, iako su, prema tvrdnjama obitelji, bili pozvani.

Odnosi su, čini se, dodatno zahladili nakon što je Brooklyn navodno zatražio da komunikacija s roditeljima ide preko odvjetnika, tvrdeći da mu medijski pritisak narušava mentalno zdravlje. U javnosti su se pojavile i njegove optužbe da su roditelji pokušali narušiti njegov odnos s Nicolom.

Dodatne sumnje potaknula je i činjenica da je Nicola početkom godine zahvalila suprugu na zajedničkim trenucima, ali pritom nije spomenula njegovu obitelj, a ubrzo nakon toga s društvenih mreža uklonila je njihove zajedničke fotografije.

Više o cijeloj drami u obitelji Beckham pročitajte OVDJE.

