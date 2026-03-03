Supruga otuđenog Beckhamova sina pozirala u toplesu usred znatnog gubitka kilograma

Nicola Peltz Beckham objavila je provokativne fotografije uoči Brooklynova rođendana, dok istovremeno traju glasine o ozbiljnim napetostima između njih i obitelji Beckham.
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, ponovno je izazvala veliku pozornost objavivši odvažne fotografije neposredno uoči njegova 27. rođendana. Njezina objava stiže u trenutku kada se već mjesecima šuška o zategnutim odnosima unutar obitelji Beckham.
Glumica je podijelila fotografije na kojima pozira u toplesu, a strani mediji tvrde da su nastale tijekom snimanja njezina novog filma "Prima". Za ulogu se, navodno, intenzivno priprema te pohađa sate baleta i pridržava se stroge prehrane, zbog čega je, prema pisanju medija, znatno smršavjela.
Nicola i Brooklyn u vezi su od 2019. godine, a zaruke su objavili u srpnju 2020. Iako su se prvi put susreli još 2017. na festivalu Coachella, tada među njima nije bilo iskrica jer su oboje bili u drugim vezama. Sudbonosni trenutak dogodio se dvije godine kasnije na zabavi za Noć vještica u Hollywoodu, nakon čega su ubrzo započeli vezu.
Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Nicola Peltz Beckham/Instagram
Brooklyn se, prema tvrdnjama bliskih izvora, ubrzo preselio u SAD kako bi bio bliže Nicoli. Par je izrekao sudbonosno "da" 9. travnja 2022. na raskošnom vjenčanju u Palm Beachu, koje je odmah punilo medijske stupce, osobito zbog detalja oko vjenčanice.
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp
No iza glamura navodno su se krile napetosti. Pisalo se kako je došlo do nesuglasica oko izbora vjenčanice, a dodatne glasine potaknulo je to što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama, iako su, prema tvrdnjama obitelji, bili pozvani.
Victoria Beckham, David Beckham, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Foto: Profimedia
Odnosi su, čini se, dodatno zahladili nakon što je Brooklyn navodno zatražio da komunikacija s roditeljima ide preko odvjetnika, tvrdeći da mu medijski pritisak narušava mentalno zdravlje. U javnosti su se pojavile i njegove optužbe da su roditelji pokušali narušiti njegov odnos s Nicolom.
Dodatne sumnje potaknula je i činjenica da je Nicola početkom godine zahvalila suprugu na zajedničkim trenucima, ali pritom nije spomenula njegovu obitelj, a ubrzo nakon toga s društvenih mreža uklonila je njihove zajedničke fotografije.
Brooklyn Beckham sa suprugom - 1 Foto: Nicola Peltz Beckham/Instagram
