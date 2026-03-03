Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila

Kirsten Dunst doživjela je modnu nezgodu na BAFTA after partyju u Londonu kada joj je puknuo prorez na suknji.
Glumica je stigla na zabavu u organizaciji Universala i Focus Featuresa, održanu u ekskluzivnom klubu Oswald’s, pod ruku sa suprugom Jessejem Plemonsom.
Kristen Dunst - 1 Foto: Profimedia
Dok je on odabrao klasični crni smoking s leptir-mašnom, Kirsten je zablistala u upečatljivoj kombinaciji: uskoj crnoj suknji visokog proreza i efektnoj ružičastoj jakni naglašenih rukava koja je cijelom izdanju dala dozu dramatičnosti.
Kristen Dunst - 4 Foto: Profimedia
No, dok su bljeskale kamere fotografa, dogodio se trenutak koji sigurno nije planirala. Tkanina na visokom prorezu suknje popustila je i lagano se rasparala, otkrivajući više nego što je bilo predviđeno. Iako bi mnoge takva situacija izbacila iz takta, Kirsten je ostala pribrana i s osmijehom nastavila večer.
Kristen Dunst - 6 Foto: Profimedia
Kristen Dunst - 2 Foto: Profimedia
Na njezinu licu nije se mogla primijetiti nelagoda, a samouvjeren hod i držanje pokazali su da je ne može pokolebati ni modni peh pred desecima fotografa i uzvanika. Upravo ta smirenost i prirodnost ono su zbog čega je publika godinama obožava.
Večer je, unatoč malom "pucanju po šavovima", prošla u znaku dobrog raspoloženja i glamura.
