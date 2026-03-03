Ovako izgleda mama popularne Hercegovke, sličnost je odmah uočljiva!

Antonija Čerkez na Instagramu je podijelila dirljivu fotografiju s majkom.
U opuštenoj kućnoj atmosferi pozirala je zagrljena s majkom, a osmijesi na njihovim licima otkrili su koliko su bliske.
Fotografija je nastala u toplini obiteljskog doma, bez glamura i reflektora, ali s puno emocija. Antonija je uz majku blistala prirodnim izgledom, a mnogi su majku i kći pohvalili u komentarima te primijetili koliko sliče.
"Predivni duo i predivna obitelj", "Lijepa kćer na mamu", "Lijepo za vidjeti", "Sve je dobro dok je mama dobro", pisali su.
Lijepa Hercegovka nedavno je postala i sama majka i na svijet donijela sinčića Adriana, a čini se da joj upravo obitelj daje najveću snagu u novom životnom poglavlju.
Više o tome smo pisali OVDJE.
Sina je dobila s partnerom Petrom Nogolicom, koji je iz požeškog kraja. Više pročitajte OVDJE.
