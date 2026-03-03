Slavne Hrvatice otkrile čari života u pedesetima: ''Bole me ramena, boli me kuk, ali bitno je raspoloženje!''

Anica Kovač proglašena je ’95. jednom od najljepših žena svijeta, a nakon više od tri desetljeća i dalje osvaja ljepotom, energijom i karizmom. Danas slavi 50. rođendan, a mi smo istražili kako pedesete doživljavaju slavne Hrvatice. Koje su prednosti i mane, našem su Davoru Gariću otkrile Indira, Mila Elegović, Vanna, Bojana Gregorić Vejzović i Ecija Ojdanić.

Anica Kovač proslavila je 50. rođendan i sasvim je jasno – godine joj ne mogu ništa!

''Ja volim lijepo starjeti, evo iskreno. Može biti da se ne opterećujem, ljepota i starost nose svoje. Evo, kroz moju energiju koju imam. Znaš i sam, i većina ljudi zna, jer sam ja i privatno i u javnosti uvijek ista. Mislim da je to možda neki ključ.''

Iako ta okrugla brojka može biti šokantna, pedesete i nisu tako loše.

''Pedesete su fenomenalne ako prihvatiš... Prvo te lupe malo u glavu i kažu: ''Slušaj, stara, ti si stara vijest!'' Mislim da je u pedesetima jako bitno da si zdrav, to je strašno važno, i da znaš gdje si, da nemaš više 25, nego imaš 50, da to prihvatiš'', kaže Mila Elegović.

A bore? Treba li ih u pedesetima napokon prihvatiti ili se protiv bora boriti svim silama?

''Mora ih biti, za Boga miloga. Borba protiv bora je borba protiv jedinog realnog, a to je da život teče i da vrijeme prolazi, sva sreća, i da ti kao takvo nosi ne bore na licu, nego radost i puninu života, sadržaj'', misli Vanna.

''Životni sadržaj'' u toj dobi podrazumijeva i pokoji ozbiljniji znak starenja. Slabiji vid, češće zaboravljanje ili pak bolove u leđima… Baš kao u slučaju ove slavne domaće 50+ dame.

''Ahahaha, disk je izmaknuo kontroli, jako me živcira i jako me bole leđa, iscurio mi je taj prokleti disk i pričamo o operaciji. Međutim, ja nemam vremena za to, tako da izdržat ću dok god budem mogla, iako svaki dan živim s tom boli'', govori Indira Levak.

''Tajna je da lažeš sebe i druge! Sve te boli! Bole me ramena, boli me kuk... Počela sam intenzivno vježbati i to mi se valjda vraća, ali najvažnije je zadržati dobro raspoloženje'', dodala je Bojana Gregorić Vejzović.

Iako bi mnogi i u pedesetima htjeli izgledati mladoliko, katkad jednostavno nemamo ni volje, ni snage, ni vremena za ulaganje dodatnog napora u dobar izgled.

''Pa visoko na listi prioriteta mi je izgled, pretpostavljam, kao svim – neću reći ženama, nego svim ljudima bi trebao nekako biti. Iako u nekom trenutku ljudi to onako shvate: ''Ajde, nema veze, tu su neke godine, imam dvoje djece, što je tu je, glavno da hodam!'', ali ja se trudim da to još uvijek bude na nekoj visokoj razini u mojoj glavi. Zatezanje! Zatezanje svega, svega, svega!'', smije se Snježana Schillinger.

Mnogi često skrivaju svoje godine, no Ecija Ojdanić ništa ne krije.

''Ja ti se svima hvalim koliko imam godina! Zato što sam jako zadovoljna, prvenstveno tim unutarnjim zadovoljstvom. Godine su zato odlična stvar jer si voljen, realiziran, jer imaš obitelj, jer imaš neke svoje snove koje si ispunio. Neke stvari o kojima nisi ni sanjao su ti se ostvarile i zaista možeš puno opuštenije uživati u životu.''

Ako ste u dvadesetima ili tridesetima i pedesete vam se čine kao ''starija životna dob'', varate se. Borna Kotromanić kaže – pedesete su za poželjeti.

''Tvoje vrijeme dolazi tek nakon 50. Nema žurbe, strpi se!''

