Dva sina, dvije buduće snahe: Kakva će svekrva biti Sandra Bagarić?

Sandra Bagarić u svojoj životnoj fazi najviše priželjkuje da se ostvari kao baka. Sa svoje dvije buduće snahe u sjajnim je odnosima. Kakva planira biti kao svekrva, ali i što su joj donijele zrelije godine, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać. Uvijek dobro raspoložena, spremna za šalu, i na svoj i na tuđi račun – sve je to Sandra Bagarić. Za mjesec dana proslavit će 52. rođendan, a pedesete su joj, priznaje, mnogo toga donijele.

''Zrelost, mudrost, povukla sam jako ručnu, odmjerenost. Znam ušutjeti, ugristi se za jezik i pustiti da se nekad stvari same od sebe riješe. Sad sam nekako malo mudrija.''

I u šestom desetljeću ova operna pjevačica i glumica u sjajnoj je formi, ali izgledom se uopće ne opterećuje.

''Ja sam prošle godine počela primjećivati neke bubrežnjake, inače sam tip pješčanog sata. Znam se zezati da sam nekad bila violina, pa sam sad viola, pa ima i violončelo, a ima, bome, i kontrabas. Pa kao, budem i kontrabas koji dobro kuha i ima hrpu unučadi, ja ću opet biti sretna i vesela.''

Sandra je majka dvojice sinova te priželjkuje uskoro i ulogu bake.

''Ja imam već veliku djecu. Moj stariji sin se odselio, živi s djevojkom. Ja navijam – iskoristite me! Svaki dan hodam između 10 i 15 kilometara, pa dajte mi da guram kolica.''

I kao svekrva poštuje privatnost sinova i snaha.

''Apsolutno se ne miješam, puštam život njima, promatram sa strane. Voljela bih nešto sugerirati, ali to radim vrlo nenametljivo jer nisam voljela ni da to meni netko radi. Ove nove generacije su vrlo specifične i zaista ih treba pustiti da budu svoji, a u nekim su stvarima pametniji od nas.''

A juha, sarma i takve pošiljke?

''A da, to šaljem. Uredno se zahvale, mada moja buduća snahica super kuha i ja sam sretna s obzirom na to da mladi ljudi sve više naručuju. Ali evo, moram reći da moja buduća snaha – ne smijem reći ime jer mi je sin zabranio – super kuha.''

Kao i većina majki koje imaju samo sinove, i Sandra je maštala o jednoj djevojčici.

''Da, željela sam curicu, ali dobila sam – za sada – na pomolu je i druga snahica jer je i mlađi sin upoznao djevojku. Tako da sam dobila dvije prekrasne snahe koje ću voljeti kao da su mi kćeri i uživam ih gledati. Toliko su lijepe.''

A to razdoblje otkad su joj djeca bila male bebe do ovog kad su odrasli ljudi prošlo je za čas, strelovitom brzinom.

''Još uvijek se sjetim tih malih nogica, ja kažem – mali smrdljivi krastavčići, malih sretnih lica. A sad su svi jako ozbiljni, pametni, a meni su još mali, a ja imam potrebu da ih stisnem.''

Dok su djeca bila mala, ona i suprug Darko vodili su ih posvuda sa sobom, a sad svaki slobodan trenutak koriste za opuštanje u dvoje.

''Muž i ja smo počeli često odlaziti u toplice, pošto smo mi onako 50 plus. Beskrajno nam pašu toplice i saune, onako nakratko, ali ipak povratak u svoj krevet, jer mi sve teže pada krevet koji nije moj. Jako volim svoj krevet.''

''S obzirom na to da sam ja majčinstvo odradila, recimo, na vrijeme, u ranim godinama, i sad sam još uvijek u nekim godinama pristojno ''ambalažirana'', mogu si priuštiti malo provoda.''

Ne sumnjamo da je sa Sandrom i njezinom zaraznom pozitivnom energijom i običan dan – dobar provod.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Slavne Hrvatice otkrile čari života u pedesetima: ''Bole me ramena, boli me kuk, ali bitno je raspoloženje!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Supruga otuđenog Beckhamova sina pozirala u toplesu usred znatnog gubitka kilograma