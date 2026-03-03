Pogledajte čime se danas bavi bivši kandidat MasterChefa Leo Jurešić!

Prava remek-jela – tako izgleda sve što izađe iz ruku mladog slastičara Lea Jurešića. Ovog Riječanina upoznali smo prije nekoliko godina u MasterChefu, a otada je zanat učio kod najboljih svjetskih slastičara. Isprobava li svoje slastice, s obzirom na to da ima dijabetes, zna naša Dijana Kardum.

''Jestive borovnice u malo većem formatu – tako da sam od soka borovnice napravio nekakav gel unutra, stavio komade borovnice i nekako ih obložio kremom od borovnice i bijele čokolade te kasnije dobio efekt da mi što prirodnije nalikuju na borovnicu.''

''Obično je baza zapravo kakao-maslac i bijela čokolada, onda nekako gađam pigment da mi bude što realističnije, sličnije voću. Kasnije, ovisno o varijanti, s airbrushom se dobije taj efekt hrapavosti i malo te bjeline, a onda se, ovisno o toplini, ta boja, ajmo reći, ''opegla''.''

Na prvi pogled – svježe borovnice. Na drugi – prava umjetnost.

Jedino se prema veličini može prepoznati da u ovoj posudici nisu prave. Slasni su to deserti nastali iz ruku mladog slastičara Lea Jurešića, kojeg smo prije gotovo četiri godine upoznali u MasterChefu Hrvatska. Tada je ispao kao peti – na razočaranje mnogih.

''Mislim, u tom trenutku mi je stvarno bilo dosta teško. Iskreno, možda nisam očekivao takve reakcije, ali da, žao mi je kad dođeš već pred kraj, a ne odeš do kraja. Ali eto, tako je kako je.''

No to je ovom Riječaninu otvorilo put. Shvatio je čime se želi baviti.

''Nakon MasterChefa, mislim da je to bila zadnja godina, završio sam fakultet i onda sam zapravo sve usmjerio k tome da jednog dana otvorim svoje. To je nekako i danas moja želja. Prošao sam dosta tečajeva i nekako najznačajnije je što sam radio kod braće Ferrana i Alberta Adrijà u Barceloni. To je bilo dosta naporno, ali to sam htio, tako da mislim da sam izvukao maksimum.''

Prava remek-jela. Tako možemo opisati ono što priprema. A u stvarnosti riječ je o preciznoj kombinaciji znanja, tehnike i strpljenja.

''Sad više nije dovoljno raditi samo voće, tako da pokušavam inspiraciju tražiti na razne načine. Najčešće, kad dobijem neku ideju, odem na internet, pogledam u čemu je to servirano, pokušavam rekreirati zdjelu ili tako nešto. Ali ne znam, inspiracija mi zapravo dođe nasumično. Nekad jednostavno hodam po dućanu pa vidim što bih mogao napraviti.''

Za hiperrealistične prikaze – voća, torbica pa čak i violine – potroši sate i dane.

''Najkompleksnije? Pa najviše vremena mi je oduzela, ja mislim, violina. To je bilo nekih dva tjedna. To je kombinacija tehnika, 3D printera i svega toga skupa, tako da je to možda najkompleksnije, vremenski najzahtjevnije.''

Uz sav taj šećer i čokoladu – ironija sudbine. Leo je dijabetičar. No svaki svoj desert kuša.

''Pa normalno. Mislim da sam se nekako navikao. I dosta sam na nogama, dosta se fizički potrošim, tako da to nekako akumuliram u sve to skupa. Ali zapravo probam sve. Najbitnije mi je da sve funkcionira, tako da zapravo i moram probati.''

A ekonomija koju je završio danas je u malo drugačijem obliku.

''Ekonomija – uvijek je ekonomičnost u pitanju, pogotovo s cijenama proizvoda i čokolade, tako da ne može odmoći.''

Kad ne stvara nove iluzije od čokolade i voća, slobodno vrijeme provodi – jednostavno.

''U zadnje vrijeme to je bio period kad sam dosta radio, dosta me to sve skupa iscrpi, ali najčešće volim otrčati ili otići možda u teretanu, podružiti se s prijateljima, ništa posebno.''

Prije nego ostvari san i otvori svoju slastičarnicu, svoje slasne radove objavljuje na društvenim mrežama.

''Uvijek ima poruka. Mislim da mi je cilj sve to s društvenih mreža jednog dana, daj Bože, prebaciti u lokal. To je moja primarna želja i vizija, tako da zato to sve i guram.''

A tada će svatko moći uživati u slasticama s njegovim prepoznatljivim potpisom.

