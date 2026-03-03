Znate li kako izgleda kći ove glumačke legende? Jednim pogledom sve je bilo jasno

Benicio Del Toro na dodjeli Actor Awards 2026 prošetao je crvenim tepihom s 14-godišnjom kćeri Delilah, a prizor njihova bliskog odnosa mnoge je raznježio.
Benicio Del Toro imao je najslađu pratnju na dodjeli Actor Awards 2026, svoju 14-godišnju kćer Delilah.
59-godišnji glumac ponosno je prošetao crvenim tepihom Shrine Auditoriuma u Los Angelesu sa svojom tinejdžerskom kćeri, koju je dobio u vezi s bivšom partnericom Kimberly Stewart, kćeri glazbene legende Roda Stewarta.
Delilah je blistala u šarmantnoj haljini ukrašenoj cvjetnim detaljima, dok se nježno držala uz oca dok su oko njih bljeskale kamere. U jednom trenutku Del Toro ju je zaštitnički zagrlio i poveo kroz mnoštvo holivudske elite, a prizor je mnoge raznježio.
Iako su oboje dio slavnih obitelji, Del Toro i Stewart svoj odnos i zajedničko roditeljstvo drže podalje od očiju javnosti. Ipak, jasno je da im je obitelj na prvom mjestu.
Glumac je ranije otvoreno govorio o tome koliko ga je očinstvo promijenilo.
"Sada se trudim ostati ispod radara. Otac sam i to mijenja sve... Razmišljam o budućnosti drugog ljudskog bića koje volim", rekao je za The New Zealand Herald 2016. godine.
U ožujku 2025. Kimberly Stewart objavila je da očekuje drugo dijete, sina, što bi Delilah učinilo starijom sestrom. No do ožujka 2026. nije bilo javne potvrde o rođenju dječaka.
