Poljubac s kolegicom pred kamerama zasjenio je njezinu pojavu u prozirnoj haljini

Kristen Bell zablistala je na 32. dodjeli SAG nagrada u prozirnoj, srebrnim vezom ukrašenoj haljini Georgesa Hobeike, inspiriranoj elegancijom 20-ih godina.
Američka glumica Kristen Bell stigla je na 32. dodjelu SAG nagrada u Los Angelesu i u trenu postala jedna od najupečatljivijih zvijezda večeri.
Za crveni tepih odabrala je prozirnu haljinu iz couture kolekcije Georgesa Hobeike, ukrašenu srebrnim vezom u obliku zvijezda. Duboki V-izrez i elegantna traka u struku dodatno su naglasili njezinu figuru, dok je bogata suknja s plisiranim detaljima dala dozu staroholivudskog glamura.
Kombinacija finog tila i metalnih niti stvarala je efekt presijavanja pod bljeskovima fotoaparata, savršeno se uklapajući u ovogodišnju temu inspiriranu elegancijom 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća. Nije ni čudo da se Kristen našalila kako se u ovoj kreaciji osjeća poput "dobro odgojene disko kugle".
U jednom se trenutku na crvenom tepihu poljubila s kolegicom Jackie Tohn, što je dodatno privuklo pažnju fotografa.
S osmijehom i dozom razigranosti, Bell je još jednom dokazala da zna kako spojiti visoku modu, glamur i osobni šarm, i pritom zablistati jače od svih reflektora.
Inače, Krsten je 2013. godine u braku je s glumcem Daxom Shepardom. Par zajedno ima dvije kćeri, Lincoln (rođena 2013.) i Deltu (rođena 2014.).
