Poznati reper i glumac osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva mladog Nepalca

Britanski reper Ghetts osuđen je na 12 godina zatvora jer je pod utjecajem alkohola i pri velikoj brzini usmrtio 20-godišnjeg studenta Yubina Tamanga te pobjegao s mjesta nesreće.
Britanski reper i glumac Ghetts osuđen je na 12 godina zatvora jer je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo mladi student.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine povukla se iz javnosti Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije ''Ne mogu ni zamisliti...'' Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Prema pisanju britanskih medija, vozio je znatno brže od dopuštenog i pod utjecajem alkohola, a nakon sudara je napustio mjesto događaja.
Glazbenik, čije je pravo ime Justin Clarke-Samuel (41), u prosincu 2025. priznao je krivnju za izazivanje smrti opasnom vožnjom. Uz to je priznao još dvije točke optužnice za opasnu vožnju – jednu koja se odnosi na razdoblje prije same nesreće i drugu nakon nje. Tragedija se dogodila 18. listopada 2025.
Pogledaji ovo Celebrity Nije mogla sakriti emocije: Jen iz "Dawson's Creeka" prvi puta progovorila o smrti kolege
Ghetts - 7 Foto: Profimedia
Automobilom BMW M5 udario je 20-godišnjeg nepalskog studenta Yubina Tamanga u Ilfordu, na istoku Londona, i nije se zaustavio. Mladić, koji je u britanskoj prijestolnici studirao, preminuo je dva dana poslije u bolnici od zadobivenih ozljeda.
Ghetts - 5 Foto: Profimedia
Na sudu se oglasila i njegova majka Sharmila Tamang, koja je kroz suze izjavila: "Moj sin je došao ovamo studirati, ali je zbog tuđe pogreške umro vrlo mlad. Yubin je bio naše jedino dijete. Došao je na studij u Ujedinjeno Kraljevstvo jer je govorio da su ovdje najbolje diplome na svijetu. No, na povratku s posla dogodilo se ovo i izgubio je život", rekla je.
Ghetts - 4 Foto: Profimedia
Ghetts - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Je li pretjerala? Fanovi primijetili veliku promjenu u izgledu mnogima najdraže glumice
Ghetts je godinama jedno od prepoznatljivih imena britanske grime scene. Nastupio je 2024. na Glastonburyju, a tijekom karijere surađivao je s izvođačima poput Skepte, Stormzyja i Eda Sheerana. Bio je dio kolektiva Nasty Crew, a 2021. osvojio je Mobo nagradu za najboljeg muškog izvođača.
Galerija 2 2 2 2 2
Lani mu je dodijeljena i nagrada Mobo Pioneer za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi. Osim glazbe, okušao se i u glumi, a publika ga pamti i po ulozi u Netflixovoj seriji "Supacell", koja prati Londončane s nadnaravnim moćima.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako izgleda mama popularne Hercegovke, sličnost je odmah uočljiva!
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaljubili su se na setu, a danas su simbol stabilnog odnosa u Hollywoodu