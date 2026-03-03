Poznati reper i glumac osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva mladog Nepalca

Britanski reper Ghetts osuđen je na 12 godina zatvora jer je pod utjecajem alkohola i pri velikoj brzini usmrtio 20-godišnjeg studenta Yubina Tamanga te pobjegao s mjesta nesreće.

Britanski reper i glumac Ghetts osuđen je na 12 godina zatvora jer je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo mladi student.

Prema pisanju britanskih medija, vozio je znatno brže od dopuštenog i pod utjecajem alkohola, a nakon sudara je napustio mjesto događaja.

Glazbenik, čije je pravo ime Justin Clarke-Samuel (41), u prosincu 2025. priznao je krivnju za izazivanje smrti opasnom vožnjom. Uz to je priznao još dvije točke optužnice za opasnu vožnju – jednu koja se odnosi na razdoblje prije same nesreće i drugu nakon nje. Tragedija se dogodila 18. listopada 2025.

Pogledaji ovo Celebrity Nije mogla sakriti emocije: Jen iz "Dawson's Creeka" prvi puta progovorila o smrti kolege

Ghetts - 7 Foto: Profimedia

Automobilom BMW M5 udario je 20-godišnjeg nepalskog studenta Yubina Tamanga u Ilfordu, na istoku Londona, i nije se zaustavio. Mladić, koji je u britanskoj prijestolnici studirao, preminuo je dva dana poslije u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Ghetts - 5 Foto: Profimedia

Na sudu se oglasila i njegova majka Sharmila Tamang, koja je kroz suze izjavila: "Moj sin je došao ovamo studirati, ali je zbog tuđe pogreške umro vrlo mlad. Yubin je bio naše jedino dijete. Došao je na studij u Ujedinjeno Kraljevstvo jer je govorio da su ovdje najbolje diplome na svijetu. No, na povratku s posla dogodilo se ovo i izgubio je život", rekla je.

Ghetts - 4 Foto: Profimedia

Ghetts - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Je li pretjerala? Fanovi primijetili veliku promjenu u izgledu mnogima najdraže glumice

Ghetts je godinama jedno od prepoznatljivih imena britanske grime scene. Nastupio je 2024. na Glastonburyju, a tijekom karijere surađivao je s izvođačima poput Skepte, Stormzyja i Eda Sheerana. Bio je dio kolektiva Nasty Crew, a 2021. osvojio je Mobo nagradu za najboljeg muškog izvođača.

Galerija 2 2 2 2 2

Lani mu je dodijeljena i nagrada Mobo Pioneer za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi. Osim glazbe, okušao se i u glumi, a publika ga pamti i po ulozi u Netflixovoj seriji "Supacell", koja prati Londončane s nadnaravnim moćima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako izgleda mama popularne Hercegovke, sličnost je odmah uočljiva!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaljubili su se na setu, a danas su simbol stabilnog odnosa u Hollywoodu