ljubav izdržala test vremena

Zaljubili su se na setu, a danas su simbol stabilnog odnosa u Hollywoodu

Piše E. G., Danas @ 15:44 Zanimljivosti komentari
Sam Elliott i Katharine Ross - 5 Sam Elliott i Katharine Ross - 5 Foto: Profimedia

Sam Elliott i Katharine Ross pojavili su se zajedno na dodjeli nagrada, potvrđujući status jednog od najdugovječnijih i najskladnijih parova Hollywooda.

Ghetts je osuđen na 12 godina zatvora zbog nesreće u kojoj je usmrtio mladog studenta
priznao krivnju
Poznati reper i glumac osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva mladog Nepalca
Antonija Čerkez na Instagramu je podijelila fotografiju s majkom
"Najbolji duo!"
Ovako izgleda mama popularne Hercegovke, sličnost je odmah uočljiva!
Kirsten Dunst doživjela je modnu nezgodu na BAFTA after partyju
neočekivani trenutak
Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila
Michelle Williams se oglasila o smrti Jamesa Van Der Beeka
"stalno mislim na njega"
Nije mogla sakriti emocije: Jen iz "Dawson's Creeka" prvi puta progovorila o smrti kolege
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Hrvati se vraćaju iz ugroženih zemalja. Izvedeni novi udari na Teheran, oglasio se Trump: "Gotovo sve je uništeno"
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
