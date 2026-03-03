Zaljubili su se na setu, a danas su simbol stabilnog odnosa u Hollywoodu

Sam Elliott i Katharine Ross pojavili su se zajedno na dodjeli nagrada, potvrđujući status jednog od najdugovječnijih i najskladnijih parova Hollywooda.

Na nedavnoj dodjeli Actor Awards u Los Angelesu u organizaciji glumačkog sindikata SAG-AFTRA, Sam Elliott (81) i Katharine Ross (86) ponovno su dokazali da su jedan od najprizemljenijih i najelegantnijih parova Hollywooda.

Na crvenom tepihu pojavili su se usklađeni u crnim kostimima i bijelim košuljama, izgledajući jednako zaljubljeno kao i prije 42 godine, koliko su u braku.

Iako su se prvi put sreli još 1969. tijekom snimanja kultnog filma "Butch Cassidy and the Sundance Kid", njihova se romansa rasplamsala tek godinama kasnije. Zaljubili su se na setu filma "The Legacy" 1978., a šest godina poslije, 1984., izgovorili su sudbonosno da.

Njihova veza od početka je bila daleko od holivudskog glamura i skandala – gradili su je polako i daleko od reflektora. Ross, koja je prije braka s Elliottom iza sebe imala četiri kratkotrajna braka, u četiri godina mlađem glumcu je pronašla stabilnost i partnera s kojim je izdržala test vremena i pritisak filmske industrije.

Par živi u Los Angelesu i imaju jednu kćer, Cleo. Iako su oboje slavne osobe, privatni život uvijek su čuvali daleko od javnosti. Njihov dugotrajni brak često se navodi kao rijedak primjer stabilnosti u Hollywoodu, a zajednička pojavljivanja, poput ovog nedavnog na dodjeli nagrada, podsjetnik su da njihova povezanost i dalje djeluje snažno i iskreno.

Katharine Ross se proslavila 60-ih godina ulogom Elaine u klasiku "Diplomac", za koju je bila nominirana za Oscara. Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga, a s Elliottom je surađivala i u filmu "Conagher". S druge strane, Elliott je karijeru započeo ulogama u manjim vesternima krajem šezdesetih, no pravi proboj doživio je 80-ih filmovima "Mask" i "Road House". Široj publici poznat je i po ulozi u filmu "Zvijezda je rođena", za koju je 2019. bio nominiran za Oscara, kao i po nastupima u serijama "The Ranch" i "1883", za koju je osvojio i nagradu SAG.

Unatoč dugim i uspješnim karijerama, njihova ljubavna priča često je ono što najviše fascinira javnost – dvoje umjetnika koji su, unatoč Hollywoodu, ostali prizemljeni i vjerni jedno drugome. Na crvenom tepihu u Los Angelesu nisu samo pozirali fotografima – podsjetili su da prave ljubavne priče u Hollywoodu ipak postoje.

