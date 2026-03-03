Kako izgleda majka Sandre Bagarić? Podijelila je njenu najnoviju fotografiju

Sandra Bagarić otputovala je u Sarajevo, gdje joj se pridružila i majka Lidija koju nemamo prilike često viđati.

Operna diva i glumica Sandra Bagarić raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografije sa svojom majkom Lidijom tijekom boravka u Sarajevu. U opuštenoj atmosferi, uz sunčano vrijeme i prepoznatljive sarajevske vedute, majka i kći uživale su u zajedničkoj šetnji uz Miljacku.

Elegantno usklađene u kaputima toplih tonova i sa sunčanim naočalama, Sandra i Lidija pozirale su nasmijane.

"Šetnja s majkom i druženje, neprocjenjivo", napisala je kratko naša operna diva, jasno dajući do znanja koliko joj znače trenuci provedeni s obitelji.

Bagarić nikada nije skrivala koliko joj je značila podrška roditelja kada su morali 1992. pobjeći iz Sarajeva u Zagreb zbog ratnog stradanja. U Zagrebu je upisala Muzičku akademiju gdje je pronašla ljubav svog života, danas supruga Darka Domitrovića.

Fotografije otkrivaju vedar i intiman trenutak majke i kćeri, ali i Sandrinu emotivnu stranu, koju rijetko dijeli s javnošću. Ovaj sarajevski predah bio je, čini se, ispunjen upravo onim najvažnijim – zajedništvom i ljubavlju.

