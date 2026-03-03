Prva dama Francuske završila na operaciji, njezina kći pojasnila o čemu je riječ

Iako se očekivalo da će Brigitte Macron zablistati na prestižnoj modnoj reviji u Parizu, prva dama Francuske u posljednji je trenutak izostala, no okupljene je ipak iznenadila neočekivanim virtualnim pojavljivanjem.

Na modnoj reviji brenda Interdee, održanoj u pariškom Hôtel Marois, moda i umjetnost spojile su se u elegantnoj večeri kojoj su prisustvovala brojna poznata imena. Uz reviju je organizirana i umjetnička izložba, na kojoj je svoje radove predstavila Laurence Auzière, kći francuske prve dame Brigitte Macron.

Očekivalo se da će Brigitte Macron događaju prisustvovati u društvu svojih dviju kćeri, Laurence i Tiphaine Auzière, no na samom početku večeri postalo je jasno da se to ipak neće dogoditi.

Laurence se obratila okupljenima kako bi objasnila majčinu odsutnost.

''Ne smije se kretati. Ovaj je vikend imala hitnu operaciju mrežnice. Ne može putovati'', poručila je najstarija kći prve dame, prenosi Paris Match.

Brigitte se nakratko pojavila putem videopoziva telefonu svoje kćeri. Noseći sunčane naočale, javila se iz Elizejske palače i obratila se prisutnima.

''Objasni im'', rekla je Laurence, nakon čega je sama ispričala kratku priču o povijesti mjesta održavanja događaja te zamolila kćer da na engleski prevede razlog njezine odsutnosti.

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, prva dama tako je barem virtualno podržala kćer na važnoj večeri, a njezino kratko javljanje izazvalo je pljesak i oduševljenje okupljenih.

