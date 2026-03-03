''Dogodilo se, propustili ste!'' Procurile fotografije s tajnog vjenčanja omiljenog holivudskog para

Jedan od najomiljenijih holivudskih parova izrekao je sudbonosno ''da'' daleko od očiju javnosti, a vijest o tajnom vjenčanju odjeknula je poput bombe u svijetu showbiza.

Glumački par Zendaya i Tom Holland vjenčali su se u tajnosti, a vijest je potvrdio njezin dugogodišnji stilist i blizak prijatelj Law Roach.

U razgovoru za Access Hollywood kratko je poručio: ''Vjenčanje se već dogodilo. Propustili ste ga'', i tim riječima izazvao pravu lavinu reakcija među obožavateljima diljem svijeta.

Nakon njegove potvrde, procurile su i prve fotografije s ceremonije na kojima vidimo presretne mladence kako izmjenjuju zavjete u intimnoj i romantičnoj atmosferi. Zendaya je blistala u elegantnoj bijeloj vjenčanici s naramenicama koja je savršeno istaknula njezinu prirodnu ljepotu i sofisticirani stil, dok je Tom bio oličenje klasične elegancije u crnom smokingu.

Podsjetimo, ovaj talentirani dvojac zaručen je još od kraja 2024. godine, no sve je postalo službenije tijekom dodjele nagrada Golden Globes 2025. Zendaya je tada zablistala u glamuroznoj Louis Vuitton haljini, a posebnu pažnju privukao je dijamantni prsten na njezinoj ruci. Fotografije s crvenog tepiha obišle su svijet, a društvene mreže danima nisu prestajale brujati o zarukama koje su tada praktički potvrđene bez ijedne riječi.

Tom Holland i Zendaya - 3 Foto: Afp

Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine na snimanju filma ''Spider-Man: Homecoming''. U početku su se predstavljali kao bliski prijatelji, a obožavatelji su godinama nagađali postoji li između njih nešto više.

Tom Holland i Zendaya - 5 Foto: Afp

Zendaya i Tom poznati su po tome što svoju vezu drže podalje od očiju javnosti, pa ne čudi što su i najvažniji dan u životu odlučili zadržati daleko od medijske pompe.

Tom Holland i Zendaya - 2 Foto: Afp

