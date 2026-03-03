Ponosna Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer Ariju, otkrila je i povod!

Aleksandra Prijović objavila je fotografiju kćerkice Arije povodom njezinih prvih šest mjeseci.

Regionalna glazbena zvijezda Aleksandra Prijović ovih dana je imala razloga za slavlje.

Kako je otkrila na svom Instastoryju, kći Aria, koju je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem, proslavila je prvih šest mjeseci, a ponosna majka nije skrivala sreću zbog toga objavivši njezinu fototgrafiju.

Na zatamnjenoj slici uspavana Aria leži na jastuku, a Prija je stavila jednostavan opis "6 mjeseci".

Djevojčica je drugo dijete Prijović i Živojinovića koji su od ranije imali sina Aleksandra, koji će za nekoliko dana proslaviti sedmi rođendan.

"Aki ju je jako lijepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako sretna što je tako, jer rekli su mi kako to zna biti kada dođe drugo dijete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan", ispričala je ekskluzivno za IN magazin, dodavši kako priprema novi album, ali još neće žuriti s dvoranskom turnejom.

