Znate li tko je ovo? Bez šminke i legendarnog kostima teško ga je odmah prepoznati

Glumac Brent Spiner, koji je stekao slavu u seriji "Zvjezdane staze: Nova generacija", snimljen je u jednom od rijetkih javnih istupa.

Brent Spiner, nezaboravni Data iz kultne serije "Zvjezdane staze: Nova generacija", i u dobi od 77 godina pokazuje zavidnu energiju.

Legendarni glumac nedavno je viđen u Hollywood Hillsu, gdje je u ležernom izdanju, maslinastoj hoodici i crnoj majici, djelovao vitalno i dobro raspoloženo, a najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 5 5 5 5 5

Brent Spiner - 7 Foto: Profimedia

Brent Spiner - 9 Foto: Profimedia

Brent Spiner - 10 Foto: Profimedia

Spiner je svjetsku slavu stekao krajem osamdesetih kao Data, samosvjesni android s iznimnom inteligencijom i specifičnom emocionalnom suzdržanošću. U seriji predvođenoj Patrickom Stewartom kao kapetanom Jean-Lucom Picardom, uz kolege poput Whoopi Goldberg i LeVara Burtona, njegov je lik imao sličnu funkciju kakvu je u originalnoj seriji u šezdesetima imao Leonard Nimoy kao Spock – hladna logika nasuprot ljudskim emocijama.

Prije nego što je postao zvijezda znanstvene fantastike, Spiner je karijeru gradio na kazališnim daskama New Yorka. Tijekom 80-ih bio je dio originalne broadwayske postave mjuzikla "Sunday in the Park with George", uz Mandyja Patinkina i Bernadette Peters. Iste godine kada je mjuzikl stigao na Broadway, 1984., Spiner se preselio u Los Angeles kako bi se okušao pred kamerama.

Brent Spiner - 3 Foto: Profimedia

Brent Spiner - 1 Foto: Profimedia

Brent Spiner - 8 Foto: Profimedia

Nakon manjih uloga u serijama poput "Night Court" i "Cheers", 1987. je dobio životnu priliku – ulogu Date u "Star Trek: The Next Generation". Serija je trajala sedam sezona, od 1987. do 1994., a Spiner je lik ponovio i u filmskim nastavcima "Star Trek Generations", "First Contact", "Insurrection" i "Nemesis".

Pogledaji ovo Celebrity ''Dogodilo se, propustili ste!'' Procurile fotografije s tajnog vjenčanja omiljenog holivudskog para

Iako je Data njegov zaštitni znak, Spiner je tijekom godina ostvario niz zapaženih uloga. Gostovao je u popularnim serijama poput "Prijatelji", "Teorija velikog praska", "Crna lista" i "Lud za tobom", a pojavio se i u filmovima kao što su "Dan nezavisnosti", "Stari, gdje mi je autor" i "Aijatičar" Martina Scorsesea te animiranom hitu "South Park: Bigger, Longer and Uncut".

Nastavio je i kazališnu karijeru, sudjelujući u broadwayskim obnovama mjuzikala "1776" i "Man of La Mancha". Posljednjih godina ponovno je oduševio fanove u seriji "Star Trek: Picard" (2020.–2023.), a svoj je glas posudio i animiranoj seriji "Star Trek: Lower Decks" 2024. godine.

Brent Spiner - 6 Foto: Profimedia

Unatoč dugoj i bogatoj karijeri, Spiner ne usporava. Nedavno je najavio pokretanje podcasta "Dropping Names with Brent and Jonny" zajedno s kolegom iz The Next Generationa Jonathanom Frakesom, koji je utjelovio prvog časnika Williama Rikera.

Iako su u šali poručili da njihov podcast "nije Star Trek podcast", priznali su kako će se teško izbjeći teme vezane uz seriju koja ih je proslavila. Obožavatelji, naravno, jedva čekaju čuti njihove priče iza kulisa i susrete s brojnim slavnim gostima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ponosna Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer Ariju, otkrila je i povod!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda kultnog horora šokirala fanove objavom o bolesti: "Ne tražim suosjećanje"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Sandre Bagarić? Podijelila je njenu najnoviju fotografiju