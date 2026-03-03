Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!

Nogometaš Rome Paulo Dybala i njegova supruga Oriana Sabatini objavili su kako su dobili kćer Giju.
Paulo Dybala i Oriana Sabatini posljednjih su godina postali jedan od najpraćenijih parova u području nogometa i showbizza, a početkom ožujka 2026. njihova je priča dobila i najvažniji nastavak: postali su roditelji. Kako su objavili na društvenim mrežama, 2. ožujka dobili su kćer koju su nazvali Gia.
"Aplauz za mamu i tatu", napisali su novopečeni roditelji u objavi na Instagramu ispod koje su se nizale čestitke prijatelja i pratitelja.
Dolazak malene Gije kruna je veze para koji se upoznao nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a zbližili su se tijekom zajedničkog putovanja/vikenda koji je "zapalio" romantiku.
I dok mnogi znaju za Dybalu, koji je u svojoj karijeri igrao za Palermo, Juventus i Romu, gdje je i danas, Oriana Sabatini je nešto manje zastupljena u svjetskoj javnosti, no u rodnoj Argentini ne silazi s naslovnice.
Paulo Dybala i Oriana Sabatini - 1 Foto: Profimedia
Paulo Dybala i Oriana Sabatini - 9 Foto: Profimedia
Paulo Dybala i Oriana Sabatini - 3 Foto: Profimedia
Sabatini, koja će u travnju proslaviti 30. rođendan, pjevačica je, glumica i model te kći glumice Catherine Fulop i Osvalda Sabatinija i nećakinja slavne tenisačice Gabriele Sabatini. Javnost ju često ističe kao zvijezdu – gradila je karijeru u glazbi i na TV-u, a nakon veze s Dybalom, jednom od najvećih argentinskih nogometnih zvijezda, interes za nju je eksplodirao.
Nakon višegodišnje veze, par je sklopio brak u srpnju 2024., a u rujnu 2025. potvrdili su da očekuju prvo dijete. Njihovo prvo dijete došlo je nakon Orianinog ranijeg priznanja o trudnoći koja nije uspjela. Osim toga, talijanski mediji pisali su o manjim sukobima između para zbog Orianinog popisa imena za djevojčice koje Dybala baš i nije odobravao.
Paulo Dybala i Oriana Sabatini - 2 Foto: Profimedia
Paulo Dybala i Oriana Sabatini - 5 Foto: Profimedia
Rođenje kćeri Gije zasigurno će biti velika motivacija Dybali uoči posljednjih tjedana ovogodišnje sezone Serie A, kao i Svjetskog nogometnog prvenstva, gdje brani naslov s argentinskom reprezentacijom.
