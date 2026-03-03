Pogledi okupljenih bili su prikovani uz rusku ljepoticu u izazovnoj kreaciji sa škakljivim dekolteom

Jedna od najtraženijih svjetskih manekenki, Irina Shayk, ponovno je dokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najljepših žena na svijetu.

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki, Irina Shayk, pojavila se u nedjelju u Los Angelesu na dodjeli nagrada SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) i još jednom potvrdila status jedne od najljepših žena na svijetu.

Ruska ljepotica zablistala je na crvenom tepihu u upečatljivoj crnoj haljini koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru. Riječ je o elegantnoj, ali iznimno izazovnoj kreaciji bez naramenica, dubokog srcolikog izreza i visokog proreza koji je naglasio njezine duge noge.

Zbog riskantnog dekoltea morala je dobro paziti kako se kreće da ne pokaže previše, a prorez na nozi cijeloj kombinaciji dodao je dozu seksipila.

Haljina pripijenog kroja savršeno je pratila liniju tijela, dok je dramatičan šlep dodatno pridonio glamuroznom dojmu. Kombinaciju je upotpunila dugim crnim rukavicama i klasičnim salonkama na visoku potpeticu, čime je postigla sofisticiran, ali vrlo zavodljiv izgled.

Kosom raspuštenom u blagim valovima i naglašenim crvenim ružem, Irina je plijenila pažnju fotografa iz svakog kuta. Njezin samouvjereni stav i besprijekoran styling još su jednom dokazali zašto godinama dominira modnim pistama i naslovnicama diljem svijeta.

Na večeri koja slavi najbolje iz svijeta filma i televizije, Shayk je bez sumnje bila jedna od najupečatljivijih zvijezda na crvenom tepihu.

