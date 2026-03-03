Tragedija na snimanju hit-realityja: Mladi ribar poginuo tijekom nesreće na setu

Todd Meadows, 25-godišnji palubar iz emisije "Deadliest Catch", tragično je preminuo tijekom ribolovne nesreće na Beringovu moru, ostavivši iza sebe trojicu sinova i neutješnu obitelj te kolege.
Ribarska zajednica i obožavatelji reality serije "Deadliest Catch" potreseni su viješću o smrti Todda Meadowsa, 25-godišnjeg palubara koji je radio na ribarskom brodu Aleutian Lady.
Mladić je preminuo na Beringovu moru tijekom ribolovne nesreće, a vijest je potvrdio kapetan Rick Shelford emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Kapetan je taj dan opisao kao najtragičniji u povijesti broda, istaknuvši da je Meadows, iako najnoviji član posade, vrlo brzo postao dio njihove obitelji.
"Njegov osmijeh bio je zarazan, a njegov smijeh nešto što ćemo zauvijek nositi sa sobom. Radio je naporno, volio snažno i unosio radost svima oko sebe", napisao je Shelford.
Meadows je iza sebe ostavio trojicu sinova, koji su, prema riječima njegovih bližnjih, bili njegov cijeli svijet. Discovery Channel oglasio se službenom izjavom u kojoj su izrazili duboku tugu zbog gubitka te uputili sućut njegovoj obitelji, članovima posade i cijeloj ribarskoj zajednici.
Prema navodima američkih medija, nesreća se dogodila tijekom snimanja emisije, no zasad nije potvrđeno jesu li kamere zabilježile incident. Producentima je, navodno, poslan dopis o tragediji, a osigurana je i podrška za suočavanje s gubitkom.
Iako je na brodu proveo kratko vrijeme, kapetan Shelford naglasio je da je Todd ostavio dubok trag.
"Zauvijek će biti dio ovog broda, ove posade i ovog bratstva. Njegovo nasljeđe živjet će kroz njegovu djecu i sjećanja na njega", poručio je.
U međuvremenu je pokrenuta GoFundMe kampanja kako bi se pomoglo njegovoj obitelji s troškovima sprovoda i financijskom podrškom u nadolazećim mjesecima.
Aleutian Lady, 125 stopa dug komercijalni ribarski brod specijaliziran za lov na kraljevske rakove i bakalar, dio je popularne serije "Deadliest Catch" koja se emitira na Discovery Channelu, a Meadowsova prerana smrt ostavila je prazninu ne samo među članovima posade, već i među brojnim gledateljima koji prate život na jednom od najopasnijih mora na svijetu.
