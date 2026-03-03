Tragedija na snimanju hit-realityja: Mladi ribar poginuo tijekom nesreće na setu

Todd Meadows, 25-godišnji palubar iz emisije "Deadliest Catch", tragično je preminuo tijekom ribolovne nesreće na Beringovu moru, ostavivši iza sebe trojicu sinova i neutješnu obitelj te kolege.

Ribarska zajednica i obožavatelji reality serije "Deadliest Catch" potreseni su viješću o smrti Todda Meadowsa, 25-godišnjeg palubara koji je radio na ribarskom brodu Aleutian Lady.

Mladić je preminuo na Beringovu moru tijekom ribolovne nesreće, a vijest je potvrdio kapetan Rick Shelford emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Kapetan je taj dan opisao kao najtragičniji u povijesti broda, istaknuvši da je Meadows, iako najnoviji član posade, vrlo brzo postao dio njihove obitelji.

"Njegov osmijeh bio je zarazan, a njegov smijeh nešto što ćemo zauvijek nositi sa sobom. Radio je naporno, volio snažno i unosio radost svima oko sebe", napisao je Shelford.

Todd Meadows - 4 Foto: Instagram

Meadows je iza sebe ostavio trojicu sinova, koji su, prema riječima njegovih bližnjih, bili njegov cijeli svijet. Discovery Channel oglasio se službenom izjavom u kojoj su izrazili duboku tugu zbog gubitka te uputili sućut njegovoj obitelji, članovima posade i cijeloj ribarskoj zajednici.

Prema navodima američkih medija, nesreća se dogodila tijekom snimanja emisije, no zasad nije potvrđeno jesu li kamere zabilježile incident. Producentima je, navodno, poslan dopis o tragediji, a osigurana je i podrška za suočavanje s gubitkom.

Iako je na brodu proveo kratko vrijeme, kapetan Shelford naglasio je da je Todd ostavio dubok trag.

Todd Meadows - 3 Foto: Instagram

"Zauvijek će biti dio ovog broda, ove posade i ovog bratstva. Njegovo nasljeđe živjet će kroz njegovu djecu i sjećanja na njega", poručio je.

U međuvremenu je pokrenuta GoFundMe kampanja kako bi se pomoglo njegovoj obitelji s troškovima sprovoda i financijskom podrškom u nadolazećim mjesecima.

Todd Meadows - 2 Foto: Instagram

Aleutian Lady, 125 stopa dug komercijalni ribarski brod specijaliziran za lov na kraljevske rakove i bakalar, dio je popularne serije "Deadliest Catch" koja se emitira na Discovery Channelu, a Meadowsova prerana smrt ostavila je prazninu ne samo među članovima posade, već i među brojnim gledateljima koji prate život na jednom od najopasnijih mora na svijetu.

