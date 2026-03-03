Izbornik Dalić pohvalio se fotkom s premijerom Plenkovićem, mjesto na kojem su se sreli puno mu znači!

Premijer Andrej Plenković posjetio je Varaždin, a tom je prilikom svratio i u restoran u vlasništvu hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića.
Premijer Andrej Plenković posjetio je ovih dana Varaždin, a tom je prilikom svratio i u restoran The Family'', čiji je vlasnik hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić. Susret je ovjekovječen zajedničkom fotografijom kojom se izbornik pohvalio na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine povukla se iz javnosti Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije ''Ne mogu ni zamisliti...'' Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Dalić je podijelio fotografiju na kojoj pozira s premijerom u prostoru restorana, okružen trofejima, priznanjima i uspomenama koje svjedoče o njegovoj bogatoj sportskoj karijeri.
Dalićev restoran dosad su posjetili brojni poznati, a među posljednjima je bio i Marko Perković Thompson.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže