Izbornik Dalić pohvalio se fotkom s premijerom Plenkovićem, mjesto na kojem su se sreli puno mu znači!

Premijer Andrej Plenković posjetio je Varaždin, a tom je prilikom svratio i u restoran u vlasništvu hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića.

Premijer Andrej Plenković posjetio je ovih dana Varaždin, a tom je prilikom svratio i u restoran The Family'', čiji je vlasnik hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić. Susret je ovjekovječen zajedničkom fotografijom kojom se izbornik pohvalio na društvenim mrežama.

Dalić je podijelio fotografiju na kojoj pozira s premijerom u prostoru restorana, okružen trofejima, priznanjima i uspomenama koje svjedoče o njegovoj bogatoj sportskoj karijeri.

Dalićev restoran dosad su posjetili brojni poznati, a među posljednjima je bio i Marko Perković Thompson.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže