Domaća pjevačica požalila se na novost koja je zatekla brojne hrvatske državljane, pa i nju!

Pjevačica i članica grupe Feminnem oglasila se na Instagramu nakon što je zaprimila rješenje o porezu na nekretninu u kojoj živi s obitelji.

Naša glazbenica i članica popularne grupe Feminnem, 46-godišnja Pamela Ramljak, na društvenim je mrežama podijelila neugodnu administrativnu situaciju koja ju je, kako kaže, poprilično iznenadila.

Naime, Pamela je na svom Instagram profilu otkrila kako je dobila takozvanu ''čestitku'' od Porezne uprave – rješenje o utvrđivanju obveze poreza na nekretninu. Ono što ju je posebno zbunilo jest činjenica da je riječ o nekretnini u kojoj živi sa svojom obitelji.

''Da vas čujem? Tko je sve dobio čestitku od Porezne za nekretninu u kojoj zapravo živi s obitelji? Evo ja jesam, i onako, ne mogu vjerovati'', napisala je pjevačica u svojoj Instagram priči, jasno dajući do znanja kako smatra da je došlo do pogreške.

Podsjetimo, građani diljem Hrvatske počeli zaprimati rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine za 2025. godinu. Riječ je o obračunu poreza koji se primjenjuje drugu godinu zaredom. U Hrvatskoj je zbog toga nastala prava neugodna situacija među građanima.

