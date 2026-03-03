Čombe kao tata: Novom objavom s preslatkom kćerkicom nasmijao je pratitelje

Miraj Grbić nasmijao je pratitelje na društvenim mrežama objavom koja je u trenu privukla pažnju, pokazao je kako izgleda kada kći preuzme stvar u svoje ruke.
Miraj je od 2008. godine u braku s hrvatskom glumicom Marijom Omaljev-Grbić, a par je 2013. godine donio veliku životnu odluku i preselio u Los Angeles. Upravo ondje započeli su novo poglavlje svog života, koje je ubrzo postalo ispunjeno dječjim smijehom.
Miraj Grbić i Marija Omaljev Grbić s djecom Foto: Instagram
Marija Omaljev i Miraj Grbić Foto: Vojko Basic/Cropix
U listopadu 2021. godine dobili su kćerkicu Billie, a u prosincu 2023. njihova obitelj postala je bogatija za još jednog člana – sinčića Rivera.
Iako privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, Miraj s vremena na vrijeme razveseli pratitelje na društvenim mrežama simpatičnim obiteljskim trenucima. Ovoga puta podijelio je fotografiju koja je mnoge iskreno nasmijala.
Miraj Grbić Foto: Instagram
Naime, njegova kći odlučila je malo se poigrati s tatinim izgledom – po cijelom mu je licu zalijepila šarene naljepnice. Glumac je uz fotografiju kratko i duhovito napisao: ''SOS'', jasno dajući do znanja tko u tom trenutku vodi glavnu riječ u kući.
Prizor je izazvao brojne reakcije i komentare pratitelja, koji su se složili da je Miraj, bez obzira na hollywoodske uspjehe, kod kuće ipak – samo tata.
''Sve je to za ljude!'', ''Trajlabe trajlabe'', ''Da, da, u SOS-u si'', ''Divni ste'', ''Trepni dvaput ako si otet!'', ''To je ljubav'', ''A jao čovječe, vidi princeze'', pišu mu pratitelji u komentarima.
Miraj Grbić - 2 Foto: Cropix
Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.
