S Balkana do Hollywooda! Uloge Čombe ga je proslavila, a danas dijeli set s najvećim glumačkim facama

Miraj Grbić jedan je od najpopularnijih regionalnih glumaca, a Balkan je napustio još prije nekoliko godina s lijepom glumicom.

Domaći glumac koji je osvojio regiju kao Čombe iz serije "Lud, zbunjen, normalan", a zatim i Hollywood, Miraj Grbić, danas puni 49 godina.

I dok ga mnogi i dalje doživljavaju kao majstora komedije s balkanskim šarmom, Miraj je u međuvremenu postao pravi svjetski glumac – s ulogama uz bok Brad Pittu, Toma Cruiseu i zvijezdama Netflixa.

Mustafa Nadarević, Miraj Grbić Foto: Nova TV

Rođen 17. srpnja 1976. u Sarajevu, Grbić je karijeru započeo na daskama koje život znače. Nakon Akademije scenskih umjetnosti i više od 60 kazališnih uloga, stekao je status jednog od najtraženijih glumaca u BiH. No regionalnu slavu zacementirao je kao Damir Čombe u seriji koja se i danas rado reprizira.

Miraj Grbić - 2 Foto: Cropix

No, nije stao na tome – Miraj je 2013. spakirao kofere i s partnericom, glumicom Marijom Omaljev, odselio u Los Angeles. Taj korak se pokazao kao pun pogodak, a od tada redovito snima za američke serije i blockbustere.

Miraj Grbić Foto: Nikola Vilic/Cropix

Na velikom platnu gledali smo ga u hitovima kao što su: ''Mission: Impossible – Ghost Protocol'' (kao Bogdan), ''American Horror Story'', ''Santa Clarita Diet'', ''Bullet Train'' uz Brada Pitta, ''F9'' i ''Fast X'' iz serijala ''Brzi i žestoki''.

U 2024. godini pojavio se i u božićnoj komediji "When Santa Was a Communist".

Miraj Grbić Foto: Instagram

Uz sve to, ostvario se i kao otac dvoje djece. On i supruga s djecom žive u Los Angelesu, a osim glume, Grbić se bavi i predavanjem – na New York Film Academy dijeli znanje novim generacijama glumaca.

''Katedra s New York Film Academy vidjela je moj rad i pitali su me jesam li zainteresiran za predavanje. Meni je to zvučalo kao sjajna ideja. Volim raditi s mladim i kreativnim ljudima i to me ispunjava'', ispričao je Miraj u jednom intervjuu.

Suprugu Mariju upoznao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a vjenčali su se 2008. godine. Kćerkica Billie rodila im se u listopadu 2021. godine, a sinčić River na svijet je stigao u prosincu 2023.

Miraj Grbić Foto: Instagram/Screenshot

Miraj Grbić - 1 Foto: Instagram

Marija, koja također gradi glumačku karijeru u SAD-u, do sada se pojavila u filmskim ostvarenjima poput ''Severed Silence'' i ''Beauty and The Queen''.

Marija Omaljev i Miraj Grbić Foto: Vojko Basic/Cropix

Miraj Grbić, Marija Omaljev (FOTO: Instagram)

