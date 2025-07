Sjećate se ovog pobjednika Supertalenta? Objavljene su njegove nove fotografije, evo gdje je danas

Bivši pobjednik Supertalenta viđen je na ulicama Sarajeva, njegova tužna životna priča 2018. godine ganula je cijelu Hrvatsku.

Denis Barta, mladi glazbenik iz Sarajeva, ostao je urezan u srcima gledatelja i žirija kada je 2018. godine pobijedio u šestoj sezoni popularnog showa Supertalent.

Nakon showa, Barta je snimio duet s Halidom Bešlićem, a otad ga više nismo viđali na javnoj sceni.

Ipak, sada je viđen nakon dugo vremena, a i dalje se bavi onime što najviše voli - pjeva na Ferhadiji, glavnoj šetnici u Sarajevu.

Rođen 1998. u Italiji, Denis je kao nedonošče težak svega 535 grama preživio brojne medicinske izazove — operaciju srca u prvom tjednu života, sljepoću s tek 40 dana, epilepsiju u drugoj godini te dijagnozu autizma s četiri godine. Iako ne može samostalno obavljati osnovne životne radnje, Denis je razvio izniman glazbeni talent, posebno za sviranje klavijatura i interpretaciju domaćih evergreena.

Na audiciji Supertalenta rasplakao je žiri izvedbom pjesme "Oprosti mi, pape" Olivera Dragojevića. U polufinalu je nastupio s Mišinom "Ostala si uvijek ista", dok je u finalu izveo "Vratio sam se živote" Kemala Montena, čime je osvojio i glasove publike i pobjedu.

Posebno je dirnuo gledatelje kada je pola iznosa od nagrade poklonio pacijentima bolnice u Gornjoj Bistri za kronične bolesti dječje dobi.

Kad je imao samo četiri godine, gostovao je na koncertu Andree Bocellija u Veroni, a s Bešlićem je nakon pobjede snimio pjesmu ''Gubitnik''.

"Htjeli smo neko poznato ime, a tko je poznatiji u regiji od Halida Bešlića! Nazvao sam ga, dogovorili smo sastanak i on je bez razmišljanja pristao sudjelovati u spotu. Referen je Halidu ubrzo ušao u uho pa postoji mogućnost da i on pozove Denisa da nastupi u nekom njegovu spotu ili na koncertu. On sam je pjesmu opisao kao sarajevsko-mediteransku. Halid je čovjek iz naroda, jednostavan i nakon ove suradnje možemo reći sve najbolje o njemu", otkrio nam je 2018. Denisov tata Nebojša.

Denis je uz pjesmu "Gubitnik" objavio i DVD sa šest drugih pjesama koji ne prodajemo, već poklanjamo ljudima. Od šest pjesama Denisovih autorskih je čak pet.

