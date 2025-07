Naša pjevačica u crkvi doživjela gaf: ''Top pet najneugodnijih trenutaka u mom životu!''

Zsa Zsa podijelila neugodan trenutak iz crkve, ono što joj se dogodilo noćna je mora svakog pjevača.

Hrvatska pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa pred svojim pratiteljima podijelila je neugodnu situaciju koja joj se dogodila u crkvi.

Dok je svećenik govorio, Zsa Zsa je pokušala namjestiti stalak za note. No, stalak joj je ispao iz ruku i uz glasan tresak pao na pod, odjeknuvši prostorijom. Svi su se okrenuli prema njoj, a pjevačici nije preostalo ništa drugo nego nasmijati se.

"Ulazi u top pet najneugodnijih trenutaka u mom životu. Obećavam da više ne koristim stalke za note!" napisala je uz video koji je objavila na društvenim mrežama.

Zsa Zsa

Ipak, njenu nespretnost nitko joj nije zamjerio, a u komentarima se javila i mlada žena koja je Zsa Zsu i angažirala za pjevanje.

''S obzirom da su svi bili oduševljeni tvojim izvedbama, ovo ti je oprošteno! Hvala što si nam uljepšala naš dan'', napisala je.

Inače, Zsa Zsa se proteklih godina okrenula vjeri.

''Moja vjera je apsolutno stalno tu sa mnom, ali nekako se mijenjalo to kako ja to komuniciram na van možda i naravno sa sazrijevanjem malo više, dublje propitkuješ, doživiš neke situacije'', rekla je za IN magazin.

Zsa Zsa

''Kad se baviš umjetnošću jer glazba ili bilo kakva vrsta umjetnosti baš to iziskuje od tebe - iskrenost i ja jednostavno volim to proživjeti sa svojim ljudima, može nekom to sa strane biti čudno, kao opet nešto priča, ali to je moja životna priča'', priča Zsa Zsa.

Nastupala je i na duhovnim koncertima ''Progledaj srcem'' u Areni Zagreb.

