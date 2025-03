Našu pjevačicu razljutili negativni komentari: "Postali smo odvratno društvo!"

Zsa Zsu su naljutili negativni komentari ispod objava njezinog brenda Marrubi, zbog čega je odlučila napisati poduže objave o komentatorima.

Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, već neko vrijeme provodi u glazbenoj mirovini, a mnogi eurovizijski fanovi i dalje pamte kako je zbog njezinog odustanka na prošlogodišnju Doru upao Baby Lasagna s pjesmom "Rim tim tagi tim".

Paralelno uz karijeru, Žnidarić ima svoj brend Marrubi, koji nerijetko ima negativne komentare na objavama, pa se na Instagramu oglasila o njima.

"Postali smo odvratno društvo. Na van se pravimo fini, pomažemo (kad smo viđeni i kad se to zna, tako da ispadneš 'dobar' pred svijetom). Bonton je davno zaboravljena knjiga, a kad mislimo da smo nešto puno napredovali kao društvo kroz stoljeća, čujem zanimljivu stvar od prijatelja: "Sad nemamo lomače, nego imamo društvene mreže!"", napisala je Zsa Zsa. "Tko razumije, razumije. Čast izuzecima koji se trude biti dobar primjer svima nama. Zapitaj se danas kakav si i što donosiš na stol svojoj okolini. Jesu li tvoji postupci usmjereni na činjenje dobra ili proistječu iz nekog drugog kuta? Ako proistječu iz drugog kuta, onda to moraš riješiti sam sa sobom - inače nikad nećeš biti istinski sretan i sve će ti zauvijek biti krivo."

Zsa Zsa - 2 Foto: Instagram

U drugoj kratkotrajnoj objavi pojasnila je zašto je odlučila reagirati.

"Ja ne šutim, ne više. Dosta je. Šutnja i potiskivanje također nisu način. Možda moj način nije najbolji. Ali definitivno nije rješenje gurati stvari pod tepih i dopustiti nekome da koristi svoju "slobodu govora" na ovakve i svakakve načine. Mene mama nikad nije učila da s drugima ovako pričam. Zanima me - tko je učio ove ljude? I kako oni uče svoje male ljude?", riječi su Zsa Zse. "Nadam se da ne tako. Štoviše, učila me da volim i njegujem prirodu i sve oko sebe! Promatram i komuniciram s pažnjom, razumijevanjem i ne sudim o onome o čemu ne znam. Nadam se da nas ima još. Ponekad se osjećam kao da je to mana, a ne vrlina. Tužno. Ali baš zato jer smo sami dopustili da ovakvi prevladaju... "

Zsa Zsa - 1 Foto: Instagram

Zsa Zsa Foto: Instagram

