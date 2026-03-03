O ovome će se pričati: Andrea Bocelli na konju dojahao na finalnu večer Sanrema!

Spektakularnim dolaskom koji je zasjenio sve ostale, Andrea Bocelli pretvorio je finalnu večer Festivala u Sanremu u prizor o kojem će se još dugo govoriti.
Na finalnoj večeri Festivala u Sanremu 67-godišnji talijanski tenor priredio je pravi spektakl kada je, ni manje ni više, dojahao na pozornicu na bijelom konju i u sekundi ukrao svu pažnju publike i fotografa.
Andrea Bocelli - 5 Foto: Profimedia
Elegantno odjeven u svoj prepoznatljivi crni smoking s leptir-mašnom, Bocelli je izgledao besprijekorno dok je na konju prolazio festivalskom scenom, pozdravljen pljeskom i oduševljenjem okupljenih. Dramatičan ulazak bio je savršena uvertira u emotivni glazbeni trenutak koji je uslijedio.
Andrea Bocelli - 2 Foto: Profimedia
@miraquetevi ANDREA BOCELLI PROTAGONIZA UNA ENTRADA HISTÓRICA EN SANREMO Con la sobriedad de un maestro y la teatralidad de una gran producción, Andrea Bocelli apareció montado en un imponente caballo blanco en el Festival de Sanremo. Síguenos en @miraquetevi para más noticias que importan. #MiraQueTeVi #AndreaBocelli #Sanremo #FestivalDeSanremo #Italia ♬ original sound - Mira que te vi
Kao čest i rado viđen gost Sanrema, Bocelli je i ovaj put podsjetio na svoju duboku povezanost s festivalom koji mu je obilježio karijeru. Izveo je dvije pjesme koje ga posebno vežu uz ovu prestižnu manifestaciju. S pjesmom ''Il mare calmo della sera'' 1994. godine pobijedio je u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači) i praktički se lansirao na veliku scenu, osvojivši srca publike diljem Italije, a ubrzo i svijeta.
Andrea Bocelli - 3 Foto: Profimedia
Publika je potom uživala i u izvedbi bezvremenskog globalnog hita ''Con te partirò'', pjesme koja je postala jedan od najprepoznatljivijih talijanskih glazbenih klasika i Bocellijev zaštitni znak.
Andrea Bocelli - 4 Foto: Profimedia
U sklopu svečane večeri tenoru je uručeno i posebno priznanje – ''Premio Città di Sanremo'' (nagrada grada Sanrema) – za izniman doprinos širenju talijanske glazbe u svijetu. Time je festival još jednom potvrdio koliko Bocellijeva karijera nadilazi granice Italije i koliko je njegov utjecaj na svjetsku glazbenu scenu neupitan.
Podršku iz prvih redova pružila mu je supruga Veronica Berti (42), s kojom je u braku od 2014. godine.
