Pretraži
veličanstveni dolazak

O ovome će se pričati: Andrea Bocelli na konju dojahao na finalnu večer Sanrema!

Piše J. C., Danas @ 10:31 Zanimljivosti komentari
Andrea Bocelli - 1 Andrea Bocelli - 1 Foto: Profimedia

Spektakularnim dolaskom koji je zasjenio sve ostale, Andrea Bocelli pretvorio je finalnu večer Festivala u Sanremu u prizor o kojem će se još dugo govoriti.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Kći Nicole Kidman, Sunday Rose, na meti kritika
''neoprostivi nepotizam''
Kći Nicole Kidman na meti kritika, ovo je video koji je pokrenuo komentare
Preminuo Todd Meadows iz "Deadliest Catch"
imao tek 25 godina
Tragedija na snimanju hit-realityja: Mladi ribar poginuo tijekom nesreće na setu
Paulo Dybala i Oriana Sabatini postali roditelji
prošli kroz teške trenutke
Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!
Irina Shayk u odvažnoj crnoj haljini ukrala sve poglede
tiha patnja muškaraca
Pogledi okupljenih bili su prikovani uz rusku ljepoticu u izazovnoj kreaciji sa škakljivim dekolteom
Kako danas izgleda Brent Spiner iz "Zvjezdanih staza"?
lik iz kultne serije
Znate li tko je ovo? Bez šminke i legendarnog kostima teško ga je odmah prepoznati
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Teheran pod žestokim udarom, Izrael nesmiljeno udara, SAD priznao prve gubitke. Rusija upozorila: "Još uvijek nismo vidjeli dokaze"
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
zdravlje
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Po preporuci nutricionistice
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
zabava
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
NEVJEROJATNO
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Ovo je Luka Modrić nakon asistencije za pobjedu Milana
kakav car!
VIDEO Ovo je Luka Modrić nakon što je namjestio gol za Milan
tv
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
KUMOVI
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
Crno more: Skupo su ga koštale njegove provokacije
CRNO MORE
Skupo su ga koštale njegove provokacije
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
putovanja
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Lejla Filipović u lila odijelu hrvatskog brenda Mommy's garden
Sofisticirana kombinacija
Lejla Filipović: Odijelo idealno za dnevna izdanja u boji koja "vrišti" da je proljeće jako blizu
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
sve
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
NEVJEROJATNO
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene