Zvijezda kultnog horora šokirala fanove objavom o bolesti: "Ne tražim suosjećanje"

Bruce Campbell otkrio je da se bori s neizlječivim, ali liječivim oblikom raka, zbog čega je do daljnjega otkazao javna pojavljivanja kako bi se posvetio liječenju.

Legendarni glumac Bruce Campbell, ikona horor žanra i zvijezda franšize "Evil Dead", otkrio je da se bori s oblikom raka koji nije izlječiv. Vijest je podijelio s obožavateljima putem društvene mreže X, naglasivši da se radi o bolesti koja je liječiva, ali ne i potpuno izlječiva.

67-godišnji glumac poručio je da je dijagnoza i za njega bila šok, no odlučio je informaciju podijeliti kako bi preduhitrio moguće dezinformacije.

"Ne pokušavam izazvati suosjećanje – samo želim da istina dođe od mene", napisao je na društvenim mrežama.

Zbog liječenja je prisiljen otkazati nekoliko planiranih pojavljivanja na fan konvencijama ove godine, priznajući da potrebe liječenja i profesionalne obveze ne idu uvijek ruku pod ruku. Ipak, ostaje optimističan – plan mu je tijekom ljeta oporaviti se što je više moguće kako bi na jesen mogao promovirati svoj novi film "Ernie & Emma", koji potpisuje kao scenarist, redatelj i glavni glumac.

Pred kraj objave Campbell je ohrabrio obožavatelje porukom u svom prepoznatljivom duhu: "Ne bojte se, ja sam žilav stari gad i imam veliku podršku, pa očekujem da ću još neko vrijeme biti tu."

Fanovi su mu odmah uputili riječi podrške, nazivajući ga herojem i ističući koliko im znači njegova dugogodišnja karijera.

Campbell je glumačku karijeru započeo krajem 1970-ih u niskobudžetnim i studentskim filmovima, a svjetsku slavu stekao je kao Ash Williams u kultnom hororu Sama Raimija "The Evil Dead" (1981). Uloge u nastavcima "Evil Dead II" i "Army of Darkness" učvrstile su njegov status horor legende, dok je dugogodišnja suradnja s Raimijem uključivala i cameo pojavljivanja u trilogiji "Spider-Man".

Tijekom karijere ostvario je zapažene uloge i u serijama "Heraklo" te "Ksena: Princeza ratnica", a nedavno je bio i izvršni producent najnovijeg nastavka franšize "Evil Dead".

Unatoč teškoj dijagnozi, Bruce Campbell jasno poručuje kako je borba tek počela, a njegov prepoznatljivi duh i dalje je snažan kao i prije.

