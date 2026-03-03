Zvijezda kultnog horora šokirala fanove objavom o bolesti: "Ne tražim suosjećanje"

Bruce Campbell otkrio je da se bori s neizlječivim, ali liječivim oblikom raka, zbog čega je do daljnjega otkazao javna pojavljivanja kako bi se posvetio liječenju.
Legendarni glumac Bruce Campbell, ikona horor žanra i zvijezda franšize "Evil Dead", otkrio je da se bori s oblikom raka koji nije izlječiv. Vijest je podijelio s obožavateljima putem društvene mreže X, naglasivši da se radi o bolesti koja je liječiva, ali ne i potpuno izlječiva.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine povukla se iz javnosti Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije ''Ne mogu ni zamisliti...'' Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
67-godišnji glumac poručio je da je dijagnoza i za njega bila šok, no odlučio je informaciju podijeliti kako bi preduhitrio moguće dezinformacije.
Galerija 7 7 7 7 7
Bruce Campbell - 10 Foto: Profimedia
Bruce Campbell - 12 Foto: Profimedia
"Ne pokušavam izazvati suosjećanje – samo želim da istina dođe od mene", napisao je na društvenim mrežama.
March 3, 2026
Zbog liječenja je prisiljen otkazati nekoliko planiranih pojavljivanja na fan konvencijama ove godine, priznajući da potrebe liječenja i profesionalne obveze ne idu uvijek ruku pod ruku. Ipak, ostaje optimističan – plan mu je tijekom ljeta oporaviti se što je više moguće kako bi na jesen mogao promovirati svoj novi film "Ernie & Emma", koji potpisuje kao scenarist, redatelj i glavni glumac.
Bruce Campbell - 2 Foto: Profimedia
Bruce Campbell - 5 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Sandre Bagarić? Podijelila je njenu najnoviju fotografiju
Pred kraj objave Campbell je ohrabrio obožavatelje porukom u svom prepoznatljivom duhu: "Ne bojte se, ja sam žilav stari gad i imam veliku podršku, pa očekujem da ću još neko vrijeme biti tu."
Fanovi su mu odmah uputili riječi podrške, nazivajući ga herojem i ističući koliko im znači njegova dugogodišnja karijera.
Campbell je glumačku karijeru započeo krajem 1970-ih u niskobudžetnim i studentskim filmovima, a svjetsku slavu stekao je kao Ash Williams u kultnom hororu Sama Raimija "The Evil Dead" (1981). Uloge u nastavcima "Evil Dead II" i "Army of Darkness" učvrstile su njegov status horor legende, dok je dugogodišnja suradnja s Raimijem uključivala i cameo pojavljivanja u trilogiji "Spider-Man".
Bruce Campbell - 3 Foto: Profimedia
Bruce Campbell - 6 Foto: Profimedia
Bruce Campbell - 9 Foto: Profimedia
Tijekom karijere ostvario je zapažene uloge i u serijama "Heraklo" te "Ksena: Princeza ratnica", a nedavno je bio i izvršni producent najnovijeg nastavka franšize "Evil Dead".
Unatoč teškoj dijagnozi, Bruce Campbell jasno poručuje kako je borba tek počela, a njegov prepoznatljivi duh i dalje je snažan kao i prije.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Od oskarovke do kontroverzne poduzetnice: Što se krije iza bizarnih poteza Gwyneth Paltrow?
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže
Pogledaji ovo Celebrity Prva dama Francuske završila na operaciji, njezina kći pojasnila o čemu je riječ
Pogledaji ovo Celebrity Ponosna Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer Ariju, otkrila je i povod!