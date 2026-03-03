Je li pretjerala? Fanovi primijetili veliku promjenu u izgledu mnogima najdraže glumice

Demi Moore izazvala je zabrinutost na dodjeli Actor Awards zbog svoje izrazite mršavosti.

Demi Moore pojavila se na dodjeli Actor Awards 2026. u Los Angelesu u organizaciji glumačkog sindikata u spektakularnoj kreaciji modne kuće Schiaparelli, no iako je njezina haljina s krokodilskim uzorkom i dramatičnim pernatim šlepom oduzimala dah, pažnju javnosti privuklo je nešto drugo – njezina izrazito vitka figura.

63-godišnja glumica, koja je prošle godine osvojila nagradu za ulogu u filmu "Supstanca" dok se još zvala SAG-AFTRA Award, na crvenom tepihu djelovala je znatno mršavije nego ranije, što nije promaknulo korisnicima X-a, koji su preplavili ovu društvenu mrežu komentarima.

Galerija 29 29 29 29 29

Demi Moore - 2 Foto: Profimedia

Demi Moore - 3 Foto: Profimedia

Demi Moore - 5 Foto: Profimedia

"Je li na Ozempicu?", "Previše mršava", "Ona… nije ovako izgledala prošle godine, zar ne?", "Zaboga, je li cijeli Hollywood na Ozempicu?", napisali su na X-u, a neki su čak u razgovor uključili i njezin nedavni filmski hit "Supstanca", za koji je bila nominirana za Oscara: "Je li stvarno na supstanci?", "Hrana mora biti jako skupa u LA-u."

Demi Moore - 4 Foto: Profimedia

Demi Moore Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tragedija na snimanju hit-realityja: Mladi ribar poginuo tijekom nesreće na setu

Osim vitkije linije, Demi je predstavila i novu frizuru – valoviti bob – čime je prekinula dugogodišnju tradiciju nošenja duge, ravne crne kose. Promjena je posebno zanimljiva jer je glumica ranije isticala da joj je duga kosa u šezdesetima simbol nepristajanja na patrijarhalne norme i očekivanja o tome kako bi žene trebale izgledati s godinama.

Demi Moore - 1 Foto: Profimedia

Demi Moore - 2 Foto: Profimedia

Demi Moore - 3 Foto: Profimedia

Demi Moore - 4 Foto: Profimedia

U intervjuu iz 2022. rekla je da je kroz godine sa svojom kosom radila sve, ali da joj je sada najugodnije nositi je dugu te da nema potrebu išta dokazivati. Ipak, čini se da je sada odlučila zakoračiti u novu estetsku fazu.

Predstavnici glumice zasad nisu komentirali nagađanja o njezinu izgledu. Iako nije bila nominirana ove godine, njezin dolazak na dodjelu nagrada svakako je izazvao snažne reakcije.

Unatoč tome što su se razveli prije više od dva desetljeća, Demi Moore još uvijek brine za bivšeg supruga Brucea Willisa, pogotovo nakon njegove dijagnoze, o čemu više čitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Znate li tko je ovo? Bez šminke i legendarnog kostima teško ga je odmah prepoznati

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kći Nicole Kidman na meti kritika, ovo je video koji je pokrenuo komentare

Pogledaji ovo Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole