Izljev ljubavi našeg nogometaša: Rakitić pokazao koliko poštuje svoju lijepu suprugu

Ljubav Ivana Rakitića i Raquel Mauri još je jednom došla u prvi plan, a romantična objava proslavljenog nogometaša raznježila je njihove brojne pratitelje.

Ivan Rakitić još je jednom pokazao koliko mu znači njegova supruga Raquel Mauri.

Proslavljeni hrvatski nogometaš na Instagramu je podijelio emotivnu objavu posvećenu svojoj životnoj partnerici, uz koju je priložio i nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

"S tobom sve ima više smisla. Hvala ti što si moj životni partner, moja podrška i srce naše obitelji. Moja žena, moj tim, moje sve", napisao je Rakitić, a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i mnoštvo komentara oduševljenih pratitelja.

Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Na fotografijama par pozira zagrljen i nasmijan. Rakitić je odabrao elegantan bež kaput, dok je Raquel zablistala u sofisticiranoj crnoj kombinaciji s efektnim detaljima i zlatnim nakitom. Njihova bliskost i zaljubljeni pogledi jasno daju do znanja koliko su povezani, a mnogi su u komentarima istaknuli da su pravi primjer skladnog i stabilnog braka.

Podsjetimo, Ivan i Raquel zajedno su već godinama, a njihova ljubavna priča često se ističe kao jedna od najljepših na domaćoj javnoj sceni.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

Vjenčali su se 2013. godine, najprije građanski, a potom i crkveno u Sevilli, gradu koji za njih ima posebno značenje jer je ondje započela njihova zajednička priča. Imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru.

