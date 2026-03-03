Nije mogla sakriti emocije: Jen iz "Dawson's Creeka" prvi puta progovorila o smrti kolege

Michelle Williams emotivno je progovorila o smrti Jamesa Van Der Beeka, koji je preminuo u veljači od posljedica raka.

Na 32. dodjeli Actor Awards, koje dodjeljuje glumački sindikat SAG-AFTRA, Michelle Williams prvi je put javno progovorila o smrti svog kolege iz serije "Dawson’s Creek", Jamesa Van Der Beeka, koji je preminuo 11. veljače u 49. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom.

Glumica, koja je s Van Der Beekom glumila u kultnoj tinejdžerskoj seriji od 1998. do 2003., nije skrivala emocije, priznavši u razgovoru za ET da su joj misli stalno uz njegovu obitelj.

"Stalno mislim na njega i na njegovu obitelj. Bilo je nevjerojatno, kao Jamesovoj prijateljici i prijateljici njegove obitelji, vidjeti reakciju nakon njegove smrti", rekla je Williams, koju je posebno dirnula podrška javnosti kroz GoFundMe kampanju pokrenutu za njegovu suprugu Kimberly i njihovo šestero djece: "Stvarno želim zahvaliti svakoj osobi koja je doprinijela održavanju njihovih života i života njihove djece. To je nevjerojatno dirljivo za vidjeti."

Van Der Beek iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i šestero djece – kćeri Oliviju (15), Annabel (12), Emiliju (9) i Gwendolyn (7) te sinove Joshuu (13) i Jeremiaha (4).

Kampanja je prvotno imala cilj prikupiti 500.000 dolara, no do sada je premašila 2,7 milijuna dolara zahvaljujući više od 46.000 donacija. U opisu kampanje navodi se da su troškovi dugotrajne borbe s bolešću značajno iscrpili obiteljske financije te da se sredstva prikupljaju kako bi se pokrili osnovni životni troškovi i osigurala stabilnost djece.

Williams nije jedina koja je javno izrazila tugu. Busy Philipps također je objavila emotivnu poruku u kojoj je Van Der Beeka nazvala jednim u milijardu i priznala koliko joj je teško zbog njegove supruge i djece.

Još dok je njezin suprug bio živ, Kimberly Van Der Beek je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s Williams, Philipps i Katie Holmes, istaknuvši koliko joj njihova podrška znači u ovom bolnom razdoblju.

