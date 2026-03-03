Kći Nicole Kidman na meti kritika, ovo je video koji je pokrenuo komentare

Kći jedne od najvećih holivudskih zvijezda, Nicole Kidman, ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put zbog kritika koje su preplavile društvene mreže nakon njezina nastupa na Tjednu mode u New Yorku.

Iako je njezina slavna majka ponosno dijelila snimke s revije, 17-godišnja Sunday Rose našla se na udaru oštrih komentara zbog svog nastupa na pisti.

Sunday Rose, kći oskarovke Nicole Kidman i glazbenika Keitha Urbana, proteklog je vikenda prošetala pistom na reviji Calvin Klein jesen 2026. u sklopu Tjedna mode u New Yorku. No umjesto modnih pohvala, mlada manekenka izazvala je lavinu kritika, i to zbog svog hoda.

Tinejdžerica se na pisti pojavila u oversized bež baloneru s velikim smeđim kožnim reverima, ispod kojeg je nosila zakopčanu košulju. Kombinaciju je upotpunila bijelim rukavicama, smeđom torbicom i smeđim kožnim čizmama s potpeticom, dok joj je kosa bila raspuštena, ali povučena s lica.

Dok je Nicole Kidman ponosno podijelila video kćerine šetnje na Instagramu uz opis ''New York Baby'', društvene mreže nisu bile jednako blagonaklone.

''Neoprostivi nepotizam'', ''Samo gazi okolo'', ''Izgleda kao da ide pričati s mamom o svom tati'', ''Hoda kao poni! Ona nije model!'', ''Bez veza svojih roditelja pomagala bi pravim modelima iza pozornice'', bili su neki od komentara.

Nicole Kidman s kćerima Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se mlada nasljednica slavnih roditelja suočava s negativnim komentarima. Sunday Rose debitirala je na pisti 2024. godine tijekom Tjedna mode u Parizu na reviji Miu Miu proljeće/ljeto, a u listopadu iste godine otvorila je Miu Miu Paris Womenswear reviju za sezonu proljeće/ljeto 2025. I tada su se na internetu nizali komentari na račun njezina hoda.

Unatoč kritikama, njezina karijera ide uzlaznom putanjom. Prošle godine postala je zaštitno lice velike kampanje talijanske modne kuće Miu Miu, čime je potvrdila da modna industrija u njoj vidi potencijal.

Nicole Kidman - 2 Foto: Profimedia

Na pariškoj pisti društvo su joj pravile i druge poznate ''nepo baby'' nasljednice, poput Amelije Grey Hamlin, kćeri Harryja Hamlina i Lise Rinne, te Eliota Sumnera, djeteta Stinga i Trudy Styler.

Osim Sunday Rose, Nicole ima još dvoje djece, Isabellu Jane i Connora koje je dobila u braku s Tomom Cruiseom.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ljubav nogometne senzacije i zanosne brinete dobila je najljepši nastavak, sami su otkrili novost!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije