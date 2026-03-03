Predrasude o zvijezdama: Poznati otkrivaju što sve pogrešno ljudi misle o njima!

Kakvi su ljudi s televizije? Jesu li umišljeni, ljepši ili viši uživo? Odgovori na ova pitanja zanimaju mnoge, a naša Julija Bačić Barać istražila je među poznatim Hrvaticama i Hrvatima što im ljudi najčešće kažu kad ih tek upoznaju. Koja su potpuno pogrešna mišljenja i predrasude o zvijezdama, doznajte u prilogu.

Biti zvijezda nije uvijek lako jer se poznate osobe svakodnevno susreću s različitim predrasudama. Od komentara o izgledu do onih o karakteru – svašta im ljudi kažu kad ih tek upoznaju.

''Jole, ja sam mislio da si ti viši! Iako imam 1,74. E sad, je li to malo ili veliko, nemam pojma. Ja sam zadovoljan, nek’ budem i centimetar manji'', otkrio je Joško Čagalj Jole.

''Puno ljudi mi je reklo da sam ljepši uživo nego na televiziji, što mi je drago'', kaže Asim Ugljen.

''Joj, ja sam mislio da ste vi glumci umišljeni, a vi ste tako normalni!'' ispričao je Filip Juričić.

''Ugodno se iznenade što sam jako društvena i to im bude drago'', kaže Mia Dimšić.

''Čula sam nekoliko puta komentar: ''Joj, ljepša si nam uživo nego na televiziji'', a onda bih ja odgovorila: ''Šteta što mi je ovo posao'', prisjetila se Nevena Rendeli.

Kad je izgled u pitanju, ono što vide na ekranu mnoge zna zavarati pa domaće zvijezde često čuju ovakve komentare:

''Kako ste vi mali, ja sam mislila da ste vi velika žena!'' Tome se uvijek čude i uvijek mi kažu da sam ljepša uživo nego na televiziji. Ne znam zašto'', kaže Alka Vuica.

''Apsolutno svi kažu: ''Mislio sam da si puno manja, niža'', a ja sam dosta visoka, imam 1,77 cm, što se možda na kameri dobije drukčiji dojam. Kažu i da su mislili da sam povučenija i sramežljivija'', dodaje Mia.

Sličnu predrasudu mnogi imaju i o Marku Tolji.

''Ono što ljudi misle o meni kad me vide samo na televiziji jest da sam pristojan, miran, u odijelu, pomalo dosadan. Nekako najviše ljude iznenadi to da sam zapravo veseljak u društvu. Od malih nogu sam takav i onda ljudi teško to povežu s onim što vide na televiziji.''

Domaći celebovi nerijetko dožive da osoba koja ih upozna promijeni mišljenje o njima.

''Oni kojima ja dozvolim da me upoznaju privatno uvijek kažu: ''Pa ti si baš normalan.'' A druga stvar koju primjećujem jest da ljudi, kad me vide ili upoznaju, kažu: ''Gle kak’ je mali!'' Valjda me zamišljaju ipak malo većeg'', kaže Marko Grubnić.

''Obično kažu: ''Vidi ga, baš je normalan!'' A što bih trebao biti? Ja mislim da sam normalniji od mnogih ''normalnih'' ljudi. Ja sam samo javna ličnost i mislim da sam vrlo normalan i živim normalnim životom'', smatra Neno Belan.

A glumcima je katkad teško ljude uvjeriti da su drugačiji od uloga koje igraju.

''Ljudi zapravo imaju osjećaj kao da me već poznaju kad dođem jer, kad gledaš ljude s ekrana, ponašaju se prema meni kao da se već odavno znamo'', pojašnjava Filip Juričić.

Čak i jednog od najvećih veseljaka na estradi mnogi pogrešno procijene.

''Ja ću popričati sa svima i meni se nikad ne žuri. Volim ljude, izlazim i onda mi kažu: ''Jole, ja sam mislio da si ti umišljen.'' To mi nikad nije bilo jasno – po kojoj gesti? Evo, ovako ispred kamere i na ulici govorim: nemojte nikad imati predrasude'', zaključuje Jole.

Zato idući put dobro razmislite prije velikih zaključaka o ljudima s televizije.

